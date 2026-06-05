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Vest o ubistvu ispred kuće američkog glumca Džejmsa Hendija potresla je filmsku javnost, ali je mnoge istovremeno naterala da se zapitaju: ko je zapravo bio čovek čije su lice milioni gledalaca prepoznavali, čak i kada mu ime nije bilo na vrhu odjavne špice?

Tokom gotovo pet decenija pojavio se u više od 150 filmskih i televizijskih projekata, ostavljajući trag u ostvarenjima koja su gledale različite generacije publike.

Džejms Hendi Foto: HOLLYWOOD PICTURES / Entertainment Pictures / Profimedia

Rođen je u Njujorku, a glumačku karijeru započeo je krajem sedamdesetih godina. Od tada je, tiho i uporno, postao jedno od najprepoznatljivijih sporednih lica američkog filma i televizije. Nije pripadao glumcima čija se imena vezuju za skandale i crvene tepihe, već onima koji se pojavljuju u sceni i odmah joj daju uverljivost.

Lice poznato publici

Najšira publika ga pamti po ulozi istrebljivača Karla Bentlija u popularnom filmu „Džumandži“ iz 1995. godine. Bio je deo ostvarenja koje je obeležilo devedesete i ostalo jedno od najvoljenijih porodičnih avanturističkih filmova tog perioda.

Decenijama kasnije, Hendi se pojavio i u velikom bioskopskom hitu „Top gan: Maverik“, nastavku čuvenog filma sa Tomom Kruzom. U tom ostvarenju igrao je barmena Džimija, a njegovo pojavljivanje još jednom je pokazalo koliko je dugo uspevao da ostane prisutan u velikim holivudskim projektima.

Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Publika ga je mogla videti i u filmovima „Arahnofobija“, gde je igrao Miltona Briksa, kao i u ostvarenju „Logan“, u kojem se pojavio uz Hjua Džekmana. Među njegovim filmskim naslovima nalaze se i „Taps“, „Presuda“, „Bird“, „K-9“, „Roketir“, „Čuvajući Tes“, „Nesalomivi“, „15 minuta“, „Suburbikon“ i „Priča o O. Džej Simpsonu“.

Glumac za sve žanrove

Džejms Hendi je tokom karijere igrao u dramama, trilerima, komedijama, akcionim filmovima, porodičnim avanturama i kriminalističkim pričama. Često je tumačio autoritete, lekare, policajce, agente, direktore i profesionalce — likove koji možda nisu u centru radnje, ali čine da svet filma ili serije deluje stvarnije.

Televizijska karijera

Foto: IFTN / United Archives / Profimedia

Na televiziji je bio gotovo svuda. Njegova biografija obuhvata uloge u nekim od najgledanijih serija poslednjih decenija, među kojima su „Kvantni skok“, „Ubistvo, napisala je“, „Melrouz plejs“, „Njujorški plavci“, „Dosije Iks“, „Profiler“, „Zakon i red“, „Zapadno krilo“, „Alias“, „Urgentni centar“, „Treća smena“, „Voker, teksaški rendžer“, „Hladan slučaj“, „CSI: Njujork“, „Zločinački umovi“, „Kasl“, „Ricoli i Ajls“, „NCIS: Los Anđeles“ i „9-1-1“.

Video: Ubistvo u Plazenskoj ulici

00:06 Ubistvo u Plzenjskoj ulici Izvor: MONDO