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Prema rečima njenog sina Toma Parkera Boulsa, kraljica Kamila morala je nakon udaje za kralja Čarlsa da obuzda jednu lošu naviku - psovanje. Parker Bouls je 3. juna otkrio da je njegova majka morala da ublaži svoj rečnik, posebno nakon što je postala kraljica, piše InStyle.

Gostujući na britanskom radiju "Virgin", Parker Bouls je objasnio da je Kamila morala da "koriguje" svoj jezik otkako se udala za Čarlsa 2005. godine, a još više otkad je on 2022. preuzeo presto. Njen sin, inače pisac specijalizovan za hranu, objasnio je to na primeru slavnog recepta njegove majke za pečeno pile.

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1/9 Vidi galeriju Kraljica Kamila i kralj Čarls Foto: Jane Barlow-PA/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia, STEPHANE LEMOUTON-POOL / Sipa Press / Profimedia, Geoff Robinson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Recept koji otkriva promenu

Tokom emisije "The Chris Evans Breakfast Show", voditelj je zamolio Parkera Boulsa da podeli kraljičin recept.

"Isti je kao i uvek. Nabavite najbolje pile koje sebi možete da priuštite. Gurnite, odnosno, stavite, molim vas, stavite limun. Stavite limun zapravo u njegovu vratnu šupljinu", započeo je Parker Bouls i dodao kako je njegova majka ranije imala drugačija uputstva.

"Pre je govorila "gurnite ga tamo gde sunce ne sija", ali to zapravo nije tamo - to je vrat", pojasnio je Parker Bouls, na šta se voditelj našalio: "Promenila se!"

Tom Parker Bouls, sin kraljice Kamile Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Znam", odgovorio je Parker Bouls pa dodao: "A onda puno maslaca na njega i gurnete ga u rernu na, otprilike, 50 minuta do sat vremena, i to je to. Sve je u tome. Tako je jednostavno. Sve zavisi od kvaliteta ptice."

Prizemljena kraljica nesklona protokolu

Kamila je poznata po svojoj prizemljenoj naravi. I sama je priznala da se ponekad na kraljevskim događajima mora "jako snažno uštinuti" kako bi se suzdržala od glasnog smeha.

"Morate se smejati sami sebi, jer ako to ne možete, možete i da odustanete", izjavila je ranije.

Inače, u svojoj knjizi "Da, gospođo: Skriveni život kraljevskih slugu", kraljevski biograf Tom Kvin navodi da Kamila nije veliki ljubitelj kraljevskog protokola. Prema njegovim tvrdnjama, u jednom trenutku je navodno pitala Čarlsa da li je moguće rešiti se svih tih protokola jednostavno zato što ih smatra besmislenim.

Kraljica Kamila Foto: Ian Vogler/Daily Mirror, PA Images / Alamy / Profimedia

Kralj, za kojeg se kaže da ne podnosi psovanje, navodno joj je odgovorio da se protokola drži zbog njega. Kvin dalje citira člana osoblja palate koji je primetio da Kamila "mrzi što je kraljica".

To je potvrdio i sam Parker Bouls. Tokom jednog ranijeg gostovanja u podkastu "News Agents", rekao je da njegova majka nije imala nikakav krajnji cilj da postane kraljica te da se samo udala za osobu koju je volela.

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