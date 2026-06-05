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Američki glumac Šaja Labaf, poznat po ulogama u filmovima „Transformersi“ i „Indijana Džouns i kraljevstvo kristalne lobanje“, osuđen je na uslovnu kaznu nakon što je priznao krivicu za napad na tri osobe ispred bara u Nju Orleansu tokom Mardi gra festivala.

Sud u Orlinskoj parohiji izrekao mu je šestomesečnu zatvorsku kaznu uslovno, uz dve godine nadzora. Labaf će, prema odluci suda, morati da pohađa program lečenja od alkoholizma, a zabranjeno mu je i da kontaktira žrtve, kao i da se vraća u bar ispred kog se incident dogodio.

Šaja LaBaf Foto: Alessandro Bremec / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Incident ispred bara

Do incidenta je došlo 17. februara, nedaleko od istorijske Francuske četvrti u Nju Orleansu. Prema navodima iz policijskog izveštaja, deo sukoba zabeležen je i na snimku koji prikazuje glumca bez majice kako jednu osobu gura na zemlju, a drugu udara u lice. U izveštaju se navodi i da je jedna od napadnutih osoba mogla da zadobije prelom nosa.

Policija je navela da je Labaf tokom incidenta, pa i prilikom hapšenja, koristio homofobne uvrede. Glumac je priznao krivicu po tri tačke optužnice za fizički napad.

Odbrana tvrdi da nije bilo motiva mržnje

Njegova advokatica Sara Červinski izjavila je da je Labaf želeo da preuzme odgovornost za svoj deo događaja. Ona je incident opisala kao „manji barski sukob tokom Mardi gra“ i dodala da, prema njenim rečima, nema dokaza da je napad bio motivisan predrasudama.

Okružni tužilac Orlinske parohije Džejson Vilijams saopštio je da se njegovo tužilaštvo pre sklapanja sporazuma konsultovalo sa žrtvama kako bi se uverilo da podržavaju dogovor.

Jedna od napadnutih osoba, lokalni zabavljač Džefri Damnit, kog je policija identifikovala kao Džefrija Klajna, rekao je da ga je Labaf ranije te večeri u baru gurnuo s leđa i da mu je, kako tvrdi, upućivao homofobne uvrede i pretnje smrću.

Advokat Majkl Kenedi, koji zastupa Damnita, poručio je da se nada da će se glumčevo ponašanje promeniti nakon lečenja.

„U Nju Orleansu smo svi jednaki. Svi bismo trebalo da se osećamo sigurno i nikoga ne tretiramo drugačije zbog njegove slave ili statusa“, rekao je Kenedi.

Sporan intervju posle hapšenja

Nakon što mu je sud u februaru naložio da se vrati na lečenje od zavisnosti od alkohola i droga, Labaf je u razgovoru sa novinarom i jutjuberom Endruom Kalahanom negirao da ima problem sa alkoholom. Tada je rekao da sumnja da će mu lečenje pomoći i naveo da su razlozi njegovog agresivnog ponašanja, po njegovom mišljenju, više povezani sa besom i egom nego sa alkoholom.

Šaja LaBaf Foto: Lowkey Films - Featuristic Films / AFP / Profimedia

U istom intervjuu izneo je i sporne komentare o gej muškarcima, rekavši da ga „krupni gej muškarci plaše“.

„Kad stojim sam, a trojica gej muškaraca stoje pored mene i dodiruju me po nozi, uplašim se. Žao mi je. Ako je to homofobno, onda sam takav“, rekao je Labaf.

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