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Tokom gostovanja u podkastu "The Person Who Believed in Me", glumica Šeron Stounotkrila je nepoznate detalje o dramatičnoj zdravstvenoj krizi zbog koje je morala da se podvrgne izuzetno invazivnom hirurškom zahvatu.

"Imala sam tumore na dojkama, i jedan od njih je bio veći od cele moje leve dojke. Išlo je sve dovde", ispričala je glumica, gestikulirajući rukom ka predelu svoje ključne kosti.

Filmska diva se u nastavku ispovesti prisetila trenutka kada joj je lekar saopštio mračne prognoze.

"Doktor je došao kod mene kući i rekao: 'Pogledajte, mislimo da bi trebalo da uradite dvostruku mastektomiju. Ovo je zaista loše. Obično kada je ovakav slučaj, mi već pre nego što uđemo znamo da je u pitanju rak'", navela je Šeron, a potom opisala verbalni okršaj koji je usledio sa medicinskim stručnjakom.

"Rekla sam: "Nemam rak dojke", a on: "To nije na vama da odlučite". Odgovorila sam: "Jeste. Ja imam pravo da to odlučim. Ali ja odlučujem da ću imati dvostruku mastektomiju." Zato sam otišla u bolnicu. Primili su me, operisali i sve uklonili", rekla je glumica, pokazujući na levu stranu tela.

Neočekivani obrt u operacionoj sali

Hirurški zahvat je obuhvatio uklanjanje tkiva sa obe strane, ali je buđenje iz anestezije donelo vest koja je šokirala lekarski tim, ali ne i samu glumicu

"Na kraju su uklonili i polovinu desne strane i do trenutka kada sam došla sebi, oko mog kreveta je bilo 10, 12 ljudi. Otvorila sam oči, pogledala ih i rekla: "Šta se dešava?" A oni su rekli: "Nemate rak". Samo sam rekla: "Znam."

1/7 Vidi galeriju Šeron Stoun Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia, Alessandro Bremec / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Lekari su početkom 2000-ih posumnjali na malignitet nakon što su joj otkrili velike tumore, ali se naknadno ispostavilo da su oni benigni. Ipak, zbog sumnje na rak, ona je zahtevala obostranu mastektomiju, što je bio jedan od razloga za razvod od njenog tadašnjeg supruga, o čemu je takođe govorila u pomenutom podkastu.

"Moj muž je rekao: 'Ovo je smešno'", prisetila se Šeron Stoun i dodala da je suprug nakon toga demonstrativno napustio prostoriju. Na pitanje domaćina emisije šta je tačno izazvalo takvu reakciju i šta je u tome bilo smešno, glumica je detaljnije obrazložila situaciju.

"To što bih uradila obostranu mastektomiju. Bio je besan jer sam odlučila da otklonim obe dojke," rekla je glumica pa dodala:

"To je bio kraj braka. To je bilo to. Tada je završio sa mnom. Bilo je gotovo. Bilo je gotovo u toj sobi. Moglo se odmah videti. Bilo je gotovo. On je mislio da sam smešna. Mislio je da sam glupa. Mislio je da sama donosim previše odluka".

Fil Bronstin, Šeron Stoun Foto: LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia

Iako tokom intervjua glumica nije javno izgovorila ime muškarca o kome je reč, hronologija događaja ukazuje na to da je u tom periodu bila u bračnoj zajednici sa svojim drugim mužem, Filom Bronstinom, sa kojim je bila u braku od 1998. do 2004. godine.

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