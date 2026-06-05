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Enrike Iglesijas ponovo se našao u centru pažnje zbog snimka koji je sam vratio na društvene mreže. Španski pevač, koga godinama nazivaju kraljem latino popa, objavio je video star nekoliko godina na kojem se vidi njegov prisan susret sa obožavateljkom, a mnogi fanovi odmah su ga pozvali da snimak ukloni.

Video je, prema pisanju stranih medija, nastao 2022. godine tokom susreta sa fanovima u Las Vegasu. Na njemu se vidi kako se Iglesijas grli sa obožavateljkom, ljubi je u obraz, a zatim i u usta, dok ona pokušava da napravi selfi. Pevač je snimak ponovo podelio na Instagramu, gde ga prati više od 18 miliona ljudi, navodeći uz objavu samo adresu svog zvaničnog sajta.

Iako je objava, po svemu sudeći, trebalo da skrene pažnju na njegove aktuelne nastupe i turneju, reakcija dela publike otišla je u drugom pravcu. Mnogi su u komentarima ocenili da je video neprimeren, naročito zbog njegove dugogodišnje veze sa bivšom teniserkom Anom Kurnjikovom. Pojedini strani mediji navode i da je ponovna objava snimka pokrenula spekulacije o stanju njihove veze, ali za sada nema zvanične potvrde da je par raskinuo.

Fanovi traže da obriše snimak

Komentari ispod objave brzo su se napunili kritikama. Jedna obožavateljka napisala je da bi Enrike trebalo da obriše video jer reakcije ljudi nisu dobre. Drugi su navodili da, iako ga vole kao umetnika, postoje granice koje ne bi trebalo prelaziti.

Pogledajte u galeriji fotografije sa Anom Kurnijakovom:

1/7 Vidi galeriju Ljubavna priča Ane Kurnjikove i Enrikea Iglesijasa Foto: BV / Backgrid UK / Profimedia, Printscreen/Youtube, Splash News / Splash / Profimedia

Posebno se pominjala Ana Kurnjikova, sa kojom je Iglesijas u vezi više od dve decenije. Fanovi su komentarisali da je snimak „nepoštovanje“ prema njoj, dok su neki isticali da je javnost taj video već ranije videla i da nije bilo potrebe da ga ponovo deli.

Ipak, nisu svi osudili pevača. Deo publike branio ga je, tvrdeći da javnost ne zna kakav dogovor imaju on i Ana i da, ukoliko njoj takvo ponašanje ne smeta, niko sa strane ne bi trebalo da presuđuje njihovom odnosu.

Ana Kurnjikova se ne oglašava

Enrike Iglesijas i Ana Kurnjikova važe za jedan od najdiskretnijih parova iz sveta poznatih. Upoznali su se 2001. godine na snimanju spota za pesmu „Escape“, a vezu su javno potvrdili naredne godine, kada su se zajedno pojavili na crvenom tepihu MTV VMA dodele nagrada.

Enrike Iglesijas, Ana Kurnjikova Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Njih dvoje godinama čuvaju privatni život daleko od očiju javnosti. Imaju četvoro dece: blizance Nikolasa i Lusi, ćerku Meri i sina Romea, koji je rođen krajem 2025. godine.

Kurnjikova se povodom najnovije polemike nije oglašavala, ali je Iglesijas ranije govorio da njegova partnerka nema problem sa njegovim prisnim odnosom prema obožavateljima.

Šta je Enrike ranije rekao

Pevač je još 2024. godine u intervjuu za SiriusXM govorio o tome kako Ana reaguje kada se na sceni grli i ljubi sa fanovima. Tada je rekao da ona nije ljubomorna i da je navikla na njegov način komunikacije sa publikom.

Pogledajte u galeriji fotografije njihove porodice:

1/7 Vidi galeriju Enrike Iglesijas i Ana Kurnjikova su roditelji četvoro dece: Imaju blizance, sina Nikolasa Iglesijasa i ćerku Lusi Iglesijas, onda su dobili ćerku koja se zove Meri, a 17. decembra 2025. godine dobili su i četvrto dete, čije ime još nisu otkrili. Foto: Instagram / Splash / Profimedia

„Ana će biti na nekom od mojih koncerata i ja ću to raditi. To radim stalno - volim da grlim, ljubim i zagrlim svoje fanove. Volim da im budem blizu“, rekao je Iglesijas u tom intervjuu.

Dodao je i da je Kurnjikova, prema njegovim rečima, potpuno mirna kada ga vidi u takvim situacijama na bini, jer zna da je reč o njegovom odnosu sa publikom.

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