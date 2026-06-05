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Slavna holivudska glumicaŠeron Stoun podelila je sa javnošću potresne pojedinosti o teškom incidentu koji je decenijama prikrivala. Ona je navela da je pre dugog niza godina pretrpela surovo fizičko nasilje usled kojeg je zadobila opasne telesne povrede, ali da je zbog traume i gubitka svesti sam čin napada ostao izbrisan iz njenog sećanja.

Gostujući u emisiji "Osoba koja je verovala u mene", Šeron je opisala trenutak kada je došla sebi i zatekla jeziv prizor u sopstvenoj kući.

"Udarena sam s leđa", otkrila je umetnica, izrazivši uverenje da iza svega stoji NN lice koje je nasrnulo na nju.

Nakon što se osvestila na podu, prostorija u kojoj se nalazila bila je potpuno demolirana.

"Kauči su bili pomereni, sto prevrnut, a stvari razbacane po podu. Nisam znala kako sam dospela tu niti šta se dogodilo", evocirala je uspomene na ovaj traumatični događaj.

Neočekivano medicinsko otkriće nakon deset godina

S obzirom na to da je imala potpunu amneziju u vezi sa samim trenutkom prebijanja, razmere pretrpljenog nasilja otkrivene su sasvim slučajno mnogo godina kasnije. Otprilike jednu deceniju nakon tog događaja, slavna glumica se zbog hroničnih i nesnosnih bolova u predelu vrata i ramena javila jednoj medicinskoj ustanovi u Kaliforniji. Lekarski tim je prvobitno planirao rutinsku intervenciju kako bi joj olakšao tegobe, međutim, detaljna radiološka dijagnostika i skener pokazali su šokantne rezultate.

"Doktor je ušao i rekao da zahvat ne može da bude izveden. Tada sam saznala da mi je grudni koš bio polomljen i da su se rebra tokom godina sama srasla", ispričala je Šeron.

Pogledajte fotografije Šeron Stoun:

1/7 Vidi galeriju Šeron Stoun Foto: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia, Alessandro Bremec / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Specijalista koji ju je pregledao odmah je konstatovao da su takve povrede isključivo posledica brutalnog premlaćivanja i savetovao joj je da čitavu stvar preda nadležnim organima. Glumica je priznala da ju je istina toliko potresla da je doživela snažan napad panike, ali joj je medicinsko osoblje pomoglo da prebrodi šok i sklopi kockice o onome što je preživela.

Odluka o nepokretanju sudskog postupka

Iako ističe da sa velikom sigurnošću pretpostavlja ko je odgovoran za ovaj čin, ona je kategorički odbila da javno imenuje napadača.

"Sve smo prijavili i uradili ono što je bilo potrebno. Imala sam mogućnost da podignem optužnicu, ali pošto je prošlo deset godina i pošto sam javna ličnost, odlučila sam da to ne uradim", rekla je glumica.

Ona je objasnila da ne žali zbog ovakvog poteza jer je bila svesna da bi dokazni postupak na sudu, nakon toliko vremena, bio izuzetno komplikovan i mukotrpan. Na direktno pitanje da li je ovaj događaj bio epizoda porodičnog nasilja, holivudska zvezda je ostala uzdržana.

Šeron Stoun u podkastu The Person Who Believed in Me Foto: Printscreen/Youtube/DavidBegnaud

"Nisam u mogućnosti da govorim o tome”, bila je kratka.

Šeron Stoun je iza sebe imala brakove sa Majklom Grinburgom i Filom Bronštajnom, a u prošlosti je bila verena za televizijskog producenta Vilijama Dž. Mekdonalda i pomoćnika reditelja Boba Vagnera. Ipak, javnost je ostala uskraćena za podatak da li je iko od pomenutih muškaraca povezan sa ovim nemilim događajem.

Pogledajte video: Edita Aranović kao Šeron Stoun