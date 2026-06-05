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Mark Robert Majkl Volberg, glumac, producent i preduzetnik, danas slavi rođendan, ulazeći u 55. godinu u formi na kojoj bi mu pozavideli i dvostruko mlađi. Put od problematičnog bostonskog klinca znanog kao "Marki Mark" do jedne od najvećih holivudskih zvezda i predanog porodičnog čoveka nije bio lak. Njegova priča je priča o iskupljenju, neverovatnoj disciplini i transformaciji koja i danas fascinira.

Od problematične mladosti do porodične idile

Odrastajući u radničkoj četvrti Dorčester u Bostonu kao najmlađi od devetoro dece, Volbergov život rano je krenuo pogrešnim putem. Napustio je školu sa četrnaest godina i okrenuo se kriminalu i drogama. Vrhunac je bila osuda za napad u šesnaestoj godini, zbog koje je odslužio 45 dana u zatvoru. To iskustvo, tvrdio je, bilo je prekretnica.

Pogledajte isklesano telo Marka Volberga:

1/8 Vidi galeriju Glumac Mark Volberg važi za jednog od najzgodnijih u Holivudu Foto: CHRISBRANDIS.COM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ključnu ulogu u njegovoj preobrazbi odigrala je supruga, manekenka Ria Daram. Upoznali su se 2001. godine, a njihov prvi sastanak, na njegov predlog, bio je odlazak na misu. Venčali su se 2009. godine i danas imaju četvoro dece: ćerke Elu i Grejs te sinove Majkla i Brendana. Upravo je porodica, kako Volberg neprestano ističe, njegov najveći uspeh.

"Sve dugujem svojoj ženi. Pomogla mi je da postanem čovek kakav jesam", izjavio je.

Zbog želje da deci omogući bolji život, porodica se 2022. godine preselila iz Kalifornije u Las Vegas.

Muzički počeci i holivudski uspon

Svet je Marka Volberga prvo upoznao kao Marki Marka, mlađeg brata Donija Volberga iz benda "New Kids on the Block". Sa grupom "The Funky Bunch" i hitom "Good Vibrations" osvojio je top-liste, a imidž lošeg momka zacementirao je kao model za donji veš "Calvin Klein", kraseći bilborde širom sveta.

Mark Valberg sa suprugom i decom Foto: Profimedia

Prelazak u glumačke vode bio je izazovan. Mnogi su sumnjali da bivši reper može da uspe, ali Volberg ih je brzo razuverio. Nakon debija u filmu "Renaissance Man, usledile su zapažene uloge u "The Basketball Diaries" i trileru "Fear". Prelomna uloga bila je ona porno zvezde Dirka Diglera u filmu "Boogie Nights" koja mu je donela pohvale. Usledili su blokbasteri poput "Planet of the Apes" i "The Italian Job".

Vrhunac priznanja stigao je sa filmom "The Departed" Martina Skorsezea, za koji je nominovan za Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu. Dokazao se i kao vrstan komičar u filmovima "Tedd" i "Daddy's Home", te kao producent uspešnih HBO serija poput "Entourage" i "Boardwalk Empire".

Gvozdena disciplina

Volbergova radna etika je legendarna, a najvidljivija je u njegovoj posvećenosti treningu. Godinama je poznat po svom "klubu 4 ujutru", započinjući dan vežbanjem dok većina još spava. Njegov režim, koji uključuje trening šest dana u nedelji, sa godinama se promenio.

"Sada je puno više reč o dugovečnosti. Odmor, oporavak i ishrana su najvažniji", objasnio je.

Mark Volberg izgleda kao Apolon u 6. deceniji Foto: CHRISBRANDIS.COM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako i dalje diže teške tegove, fokus je na pravilnoj formi. Dan započinje molitvom, nakon čega sledi ledena kupka kako bi aktivirao nervni sistem. Treninzi su kombinacija složenih vežbi snage poput čučnjeva i mrtvog dizanja, izolacionih vežbi i funkcionalnog HIIT treninga, često u sklopu F45 franšize čiji je suvlasnik. Ključ svega, kako kaže, nije motivacija, već disciplina.

"Motivacija dolazi i odlazi. Disciplina je ono što te natera u teretanu u 4 ujutru kad ti se ne da."

Biznis vizija

Iako i dalje snima filmove, sa predstojećim projektima poput "The Union" i "Flight Risk", Volbergov fokus sve je više usmeren na preduzetništvo. Osim što je suvlasnik uspešnog lanca restorana "Wahlburgers", ima ambicioznu viziju da pretvori Las Vegas u "Holivud 2.0". Njegov plan uključuje izgradnju modernog filmskog studija i pratećih pogona, sa ciljem otvaranja deset hiljada radnih mesta u Nevadi. Time želi da stvori novu meku za filmsku industriju, daleko od tradicionalnog centra moći.

Od ulice do vrha sveta, od skandala do porodične idile, život Marka Volberga priča je o drugoj prilici. Dok ulazi u novo razdoblje života, njegova energija ne jenjava. Bilo da je reč o glumi, preduzetništvu ili ulozi oca i supruga, jedno je sigurno: Mark Volberg ne planira da uspori, vođen gvozdenom disciplinom koja ga je i dovela tu gde je danas.

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