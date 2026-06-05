Madona na sceni tokom iznenadnog Prajd koncerta na Tajms skveru u Njujorku

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Madona je još jednom pokazala da ni posle više od četiri decenije na sceni ne odustaje od poteza koji publiku ostavljaju bez daha. Kraljica popa održala je iznenadni koncert na Tajms skveru u Njujorku, povodom početka Meseca ponosa, ali je jedan trenutak sa nastupa posebno uznemirio fanove.

Pevačica je nastupala na bini postavljenoj visoko iznad okupljene publike, u okviru događaja koji je organizovan u saradnji sa aplikacijom Grindr. Iako je uz ivicu bine bila postavljena prozirna zaštitna ograda, Madona je u jednom trenutku prebacila nogu preko barijere i delimično se nagnula iznad mase ljudi.

Pogledajte u galeriji kadrove sa koncerta:

1/6 Vidi galeriju Madona na sceni tokom iznenadnog Prajd koncerta na Tajms skveru u Njujorku Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Snimak tog momenta brzo je počeo da kruži društvenim mrežama, a mnogi obožavaoci priznali su da su se ozbiljno uplašili da bi pevačica mogla da izgubi ravnotežu.

Fanovi u panici

Na platformi X odmah su se pojavile burne reakcije. Jedna korisnica napisala je da je „vrisnula: Madona, ne, nemoj!“ kada je videla kako pevačica visi preko ograde. Drugi su komentarisali da ih je prizor „presekao“, da su se „uplašili na smrt“ i da su sve vreme strahovali da ne dođe do nezgode.

Posebno se izdvojio komentar: „Bako, neeee“, koji se brzo proširio među fanovima, dok su drugi uz šalu priznavali da je Madona i dalje u stanju da celu publiku drži na ivici živaca.

Iako je scena izgledala rizično, nastup je nastavljen bez incidenta. Madona je, kao i mnogo puta ranije, uspela da od jednog scenskog poteza napravi viralni trenutak.

Prajd koncert u srcu Njujorka

Madonin iznenadni nastup održan je 4. juna 2026. godine na Tajms skveru, povodom početka Prajd meseca. Koncert je bio zamišljen kao veliko slavlje plesne muzike, LGBT zajednice i najava njenog novog albuma „Confessions II“, koji bi trebalo da bude objavljen 3. jula.

Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Pevačica se pojavila u upečatljivom ružičasto-plavom korsetu, visokim čizmama i scenskom izdanju po kojem je publika odmah prepoznaje. Izvela je nekoliko pesama, među kojima su bili hitovi „Hung Up“, „Get Together“ i „I Love New York“, ali i nove numere „I Feel So Free“, „Bring Your Love“ i „Love Sensation“.

Na sceni joj se pridružio i engleski di-džej i producent Stjuart Prajs, njen dugogodišnji saradnik sa kojim je radila i na albumu „Confessions on a Dance Floor“ iz 2005. godine. Upravo on učestvuje i u stvaranju novog albuma „Confessions II“.

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