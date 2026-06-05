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Glumica Tamara Dragičević sa kolegom Petrom Benčinom ima troje dece, a jako brzo nakon porođaja ona je uspevala da skine višak kilograma. Danas kada se skine, niko ne bi rekao da je Tamara rodila troje dece, a jednom prilikom je otkrila kako joj to polazi za rukom.

Tamara Dragičević Foto: Printscreen Instagram

Tamara nikada nije držala rigorozne dijete, a istakla je da je iz ishrane izbacila samo jednu namirnicu.

- Jedem sve, nikad nisam bila na dijeti. Hvala bogu, ne sedim u kancelariji već sam stalno u pokretu i u žurbi i redovno igram predstave u pozorištu. Izbacila sam beli hleb iz ishrane i ne jedem mnogo uveče. To je jedina tajna moje linije - rekla je ona svojevremeno za "Vajnstajli" dodala:

- Nemam poseban režim ishrane, ali mi na letnjim temperaturama najviše prijaju salate, hladno povrće i voće. Obožavam meksičku i kinesku kuhinju. Mnogo volim suši. Imala sam priliku da posetim Kinu i probam mnogo njihovih specijaliteta. Pošto volim da eksperimentišem i da sve probam, nisam mogla da odolim da u Kini ne okusim i njihovu čuvenu supu sa morskim krastavcima koja mi se mnogo svidela. Kineska kuhinja se zasniva na jakoj i ljutoj hrani, a kuriozitet je da nemaju deserte već služe samo sladak krompir kao slatkiš. Inače, gurman sam i mnogo volim ljuto i kiselo, a na listi mojih omiljenih jela su čvarci, pihtije, papci u saftu, džigerica... Nisam probirljiva, gotovo sve jedem. Za mene su bakina i mamina kuhinja neprevaziđene, nema lepšeg ručka od domaće supe i rinflajša. Kad mi obaveze dozvole, volim i sama nešto da skuvam i dobro se snalazim za jednu početnicu. Zbog posla kojim se bavim često nemam vremena za to, pa su mi u tom slučaju restorani alternativa.

Pogledajte u galeriji njene porodične fotografije:

1/4 Vidi galeriju Tamara Dragičević Foto: Printscreen/Instagram/tamaradragicevic, Printscreen, ATA images

Tamara na Instagramu često deli kadrove sa treninga, a u poslednje vreme ide na časove reformer pilatesa.

Ovaj vid treninga pomaže u zatezanju i izduživanju mišića bez njihovog prekomernog povećanja. Rezultat je vitko, tonirano telo, baš poput Tamarinog. Takođe, vežbe su prilagodljive, pa su pogodne i za početnike i za iskusne vežbače.

Jedna od velikih prednosti je i smanjenje bolova u leđima i poboljšanje posture, što je posebno važno u današnjem sedelačkom načinu života. Osim toga, reformer pilates doprinosi boljoj fleksibilnosti, ravnoteži i koordinaciji, zbog čega je popularan među sve većem broju žena.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Tamara Dragičević na događaju u Beogradu: