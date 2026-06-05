Endru Mauntbaten-Vindzor u automobilu sa vidljivom modricom na desnoj strani lica

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Endru Mauntbaten-Vindzor, nekadašnji princ Endru i bivši vojvoda od Jorka, ponovo se našao pod lupom javnosti nakon što je fotografisan sa velikom modricom na desnoj strani lica.

Fotografije su nastale u blizini njegovog novog doma na kraljevskom imanju Sandringem, gde se preselio nakon odlaska iz Kraljevske lože. Na njima se vidi kako sedi u automobilu, dok mu se na licu jasno primećuje velika ljubičasta modrica. Prema izvorima na koje se pozivaju britanski mediji, povreda navodno nije razlog za zabrinutost i povezuje se sa bezazlenim medicinskim stanjem, ali detalji nisu javno saopšteni.

Pogledajte u galeriji kako izgleda:

1/4 Vidi galeriju Endru Mauntbaten-Vindzor u automobilu sa vidljivom modricom na desnoj strani lica Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Retko pojavljivanje

Endru se poslednjih meseci veoma retko viđa u javnosti. Od početka godine živi povučeno na imanju Sandringem, nakon što je napustio Kraljevsku ložu, svoj dugogodišnji dom u Vindzoru. Britanski mediji su ranije pisali da se u novi dom preselio daleko od očiju javnosti, dok se kraljevska porodica sve više distancira od njega.

Njegovo pojavljivanje sa modricom dolazi u trenutku kada je interesovanje za njega ponovo pojačano zbog istrage koja se vodi u vezi sa njegovim nekadašnjim javnim funkcijama i vezama sa Džefrijem Epstajnom.

Pogledajte u galeriji fotografije bivšeg princa iz Epstajnovih fajlova:

1/3 Vidi galeriju Princ Endrju na fotografijama u okviru Epstajnovih dokumenata Foto: screenshot X

Istraga se širi

Britanska policija istražuje navode o mogućoj zloupotrebi javne funkcije iz perioda kada je Endru bio trgovinski izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva. Prema navodima stranih medija, istraga obuhvata i tvrdnje da je poverljive informacije navodno delio sa Džefrijem Epstajnom, pokojnim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom. Endru je ranije više puta negirao bilo kakvo nezakonito postupanje.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao u mladosti:

1/9 Vidi galeriju Princ Endrju u mladosti je bio heroj nacije Foto: PA, PA Images / Alamy / Profimedia, John Shelley Collection / Avalon / Profimedia, Mike Lloyd / Shutterstock Editorial / Profimedia

Policija Temske doline potvrdila je i da razmatra navode koji se odnose na ženu za koju se tvrdi da je 2010. godine odvedena na adresu u Vindzoru „u seksualne svrhe“. Iz policije su poručili da će, ukoliko žena bude želela da podnese prijavu, slučaj biti tretiran ozbiljno i uz zaštitu njene privatnosti.

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