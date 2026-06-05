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Smrt američkog glumca Džejmsa Hendija potresla je javnost, a sada su se pojavili novi detalji koji dodatno lede krv u žilama. Objavljen je snimak sa nadzorne kamere na kojem se vidi muškarac za kog se sumnja da je Majkl Gledhil, osumnjičeni za ubistvo glumca, kako mirno šeta u blizini kuće u kojoj se dogodio napad.

Hendi, koji je imao 81 godinu, pronađen je u sredu ujutru ispred kuće u Tarzani, naselju u Los Anđelesu. Prema podacima policije, glumac je bio bez svesti i imao je ubodnu ranu u predelu grudi. Hitno je prevezen u bolnicu, ali je ubrzo proglašen mrtvim.

Snimak iz komšiluka

Nadzorna kamera sa obližnje kuće zabeležila je muškarca koji hoda napred-nazad po trotoaru, nedaleko od mesta zločina. Prema pisanju američkih medija, veruje se da je na snimku Gledhil, četrdesetčetvorogodišnji sin Hendijeve partnerke. On se na kratkim kadrovima vidi kako se kreće ulicom, a u nekoliko navrata dodiruje lice.

Na sebi je imao majicu koja podseća na ružičastu i plave pantalone. Ono što je posebno uznemirilo javnost jeste način na koji se muškarac ponaša na snimku - deluje mirno, dok se, prema navodima policije, u blizini već odigrala tragedija.

Sam se javio policiji

Džejms Hendi Foto: ABC

Policija Los Anđelesa ranije je saopštila da je osumnjičeni pozvao hitne službe i izgovorio uznemirujuću rečenicu: „Ja sam sin čovečji, upravo sam ubio čoveka greha.“ Kada su policajci stigli na lice mesta, Gledhil im je prišao i rekao da je on osoba koju traže.

Prema navodima LAPD-a, osumnjičeni je živeo na istoj adresi sa majkom, koja je bila Hendijeva partnerka. Gledhil je uhapšen zbog sumnje na ubistvo, a kaucija mu je određena na dva miliona dolara. Istražitelji veruju da je reč o izolovanom slučaju i da nema opasnosti po javnost.

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