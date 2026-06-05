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Kardi Bi na Nedelji mode u Parizu

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Zvezda američkog fudbala Stefan Digs prvi put je javno komentarisao odnos sa reperkom Kardi Bi nakon što su prošlog meseca snimljeni tokom burne rasprave ispred jednog kafića u saveznoj državi Merilend.

U razgovoru za TMZ, Digs je pokušao da umanji značaj incidenta, naglašavajući da između njega i Kardi Bi nema ozbiljnijih problema.

"To je majka mog deteta. Volim je mnogo", rekao je NFL igrač odgovarajući na pitanje o njihovom trenutnom odnosu.

Na dodatna pitanja o tome da li su ponovo zajedno, Digs nije dao konkretan odgovor.

Kardi Bi na dodeli Gremi nagrada 2025. Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

"To ćete morati da pitate nju", kratko je poručio.

Video-snimak njihove rasprave izazvao je veliku pažnju javnosti i društvenih mreža, posebno jer je usledio samo nekoliko dana nakon što su se bivši partneri pojavili zajedno na proslavi Dana majki koju je organizovao Digs.

Govoreći o incidentu, sportista je negirao da se radilo o ozbiljnoj svađi.

"Kakva svađa? Ne mislim čak ni da je to bila svađa", rekao je, dodajući da je tokom celog razgovora ostao smiren.

Kada su ga novinari podsetili da je Kardi Bi na snimku delovala vidno uznemireno, Digs je odgovorio da se takve situacije ponekad dešavaju.

"Sve je u redu. Ponekad žene tako reaguju", kazao je on.

Prema pisanju američkih medija, Kardi Bi i Stefan Digs započeli su vezu tokom 2025. godine, a javno su je potvrdili prošlog leta. U februaru ove godine navodno su raskinuli, nekoliko meseci nakon rođenja sina.

Njihovo ponovno zajedničko pojavljivanje u maju podstaklo je spekulacije da su obnovili romansu, ali su fotografije i video-snimci kasnije rasprave otvorili nova pitanja o prirodi njihovog odnosa.

Nakon što su mediji preneli vest o sukobu, Kardi Bi se oglasila na društvenim mrežama i kroz humor prokomentarisala situaciju.

"Ponekad zaboravim da sam poznata ličnost. Zar niko nikada nije opsovao oca svog deteta kada je gladan?", napisala je reperka.

(Kurir.rs/B92)

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