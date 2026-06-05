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U nedavnom gostovanju u podkastu Call Her Daddy, Kara Delevinj je priznala kako je njena borba započela prodajom droge kako bi finansirala sopstvenu zavisnost.

"Pola bih prodala, a ostatak potrošila, tako da sam se u suštini drogirala besplatno", ispričala je manekenka, dodajući kako su joj opijati služili kao beg od stvarnosti, pritiska u školi i komplikovanog odnosa sa majkom.

1/5 Vidi galeriju Kara Delevinj Foto: Profimedia, Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zavisnost je eskalirala do te mere da je svakodnevno uzimala LSD, što je dovelo do zastrašujućih psihotičnih epizoda.

"Mislila sam da mi je tata bog, a mama đavo i da moram da je ubijem kako bih spasila svet", otkrila je Delevinj.

Kara Delevinj Foto: CBSE / Backgrid UK / Profimedia

Problemi sa mentalnim zdravljem počeli su mnogo ranije. Već sa 15 godina doživela je težak mentalni slom sa suicidalnim mislima, osećajući da joj se svet raspada.

Prekretnica se dogodila 2022. godine, nakon što su u javnost dospele njene fotografije na kojima je delovala rastrojeno na aerodromu. Ti prizori podstakli su je da se ozbiljno posveti oporavku. Ubrzo je donela odluku o trezvenosti i pridružila se programu od dvanaest koraka, što se pokazalo ključnim.

"Ranije sam tražila brza rešenja, ali ovo je dotaklo srž problema. Suprotnost zavisnosti je povezanost, a to sam pronašla u zajednici ", objasnila je manekenka.

Ona je priznala kako je slava samo pogoršala njene probleme sa mentalnim zdravljem, zbog čega se na vrhuncu karijere osećala najusamljenije. Danas je trezna i svojom iskrenom pričom želi da podigne svest, smanji stigmu oko zavisnosti i mentalnih bolesti, kao i da podstakne druge da potraže pomoć

(Kurir.rs/B92)

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