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Jahta je usidrena, paparaci su stigli a Dua Lipa i Kalum Tarner, poznati mladenci koji će ovog vikenda slaviti na Siciliji, primećeni su u svom hotelu sa pet zvezdica.

Grad Palermo i susedna Bagerija na severozapadnoj obali Sicilije spremni su za dvodnevnu zabavu koja počinje u petak, nakon što su se 31. maja u Londonu venčali tridesetogodišnja pop zvezda Lipa i tridesetšestogodišnji glumac Tarner.

Organizatori su veoma tajnoviti u vezi sa ovim VIP događajem dok kruže glasine o listi gostiju od 300 zvanica punoj zvezda, među kojima bi mogao biti i Elton Džon, kao i o tome da se garderober Lipe sastoji od 26 različitih haljina.

Poslednje pripreme pred venčanje Dua Lipe u Italiji:

1/7 Vidi galeriju Venčanje Dua Lipa u Veneciji Foto: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pevačica, dobitnica Gremija, poznata po hitovima „Levitating” i „One Kiss”, i zvezda ostvarenja „The Boys in the Boat” i „Masters of the Air”, proveli su vreme u Palermu prošlog leta, sudeći po Kanjinom, to jest Duinom Instagram profilu, gde su lutali istorijskim uličicama grada, uživali u svežoj pasti sa plodovima mora i brčkali se na brodu.

U petak ujutru, paparaci su primetili srećni par, Lipu u šortsu i sa kačketom okrenutim naopako, na terasi luksuzne Vile Igiea sa pet zvezdica u Palermu, gde su hotelske sobe potpuno rasprodate, sudeći po video-snimku objavljenom u dnevnom listu „La Stampa”.

Jahta je usidrena Foto: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia



Dva trga u istorijskom centru Palerma blokirana su, a saobraćaj za vozila i pešake je zabranjen, na nezadovoljstvo lokalnih trgovaca i bes stanovnika. Na planu puta, prema pisanju lokalnih medija, bila je poseta Galeriji moderne umetnosti u Palermu, koja je zatvorena ranije, u 14 časova.

Proslava se zatim seli u gradić Bageriju, istočno od Palerma, gde je plemstvo iz 18. veka gradilo raskošne barokne letnje vile, uključujući Vilu Valgvarnera, koja je mesto održavanja subotnje zabave.

Nazvana „najromantičnijim skrovištem na Siciliji” od strane luksuznog i lajfstajl časopisa „Conde Nast Traveler”, vila se često koristi za venčanja, specijalne događaje i kao scenografija u filmskim i televizijskim produkcijama, kao što je Netfliksova mini-serija iz 2025. godine zasnovana na najpoznatijem sicilijanskom romanu „Geopard”.

Trg zatvoren za saobraćaj

Ceo trg ispred vile trebalo je da bude zatvoren za saobraćaj počevši od subote u 8 sati ujutru, navodi se u gradskom cirkularnom pismu.

„Stigle su sve vrste medija, strani mediji, italijanski, mnogo novinara”, rekao je za AFP gradonačelnik Bagerije, Filipo Tripoli.

Dua Lipa venčanje u Londonu Foto: SHUT / Backgrid USA / Profimedia

Lokalni kuvari i cvećari su angažovani za ovaj događaj „mnogo radne snage za razne usluge”, rekao je on. Lokalni izvor koji je želeo da ostane anoniman rekao je da je od učesnika u Palermu traženo da potpišu ugovore o poverljivosti podataka, ali da to nije bio slučaj u Bageriji.

Protest zbog zatvorenog trga

Protestujući zbog zatvorenih trgova i neprijatnosti za stanovnike, udruženje protiv prekomernog turizma u Palermu postavilo je plakate u istorijskom centru na kojima piše „Naš trg nije vaša dnevna soba” i „Palermo nije za bogate”.



U četvrtak je italijanska novinska agencija ANSA javila da je jahta „Nero” dužine 90 metara (295 stopa), čiji se veb-sajt hvali „luksuzom na svakoj palubi”, uključujući bioskop, kozmetički salon i teretanu, već usidrena u luci u Palermu, uz spekulacije da bi mogla da prevozi goste od Palerma do Bagerije.

„Britanski tabloidi poslali su dopisnike u Palermo koji, u nedostatku proverenih informacija, izveštavaju o svim glasinama koje kruže uličicama istorijskog centra”, piše ANSA.

Što se tiče gradonačelnika Tripolija, on je slegao ramenima na to što nije pozvan na zabavu.

„Ona je međunarodna rok zvezda”, rekao je o Lipi.

„Neki su je čak uporedili sa novom Madonom, možda je malo rano za to, ali meni se čini da je i ona prilično spektakularna.”