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Ledi Pamela Hiks, koja je preminula 5. juna u 97. godini, bila je supruga dizajnera enterijera Dejvida Liksa i mlađa ćerka lorda Mauntbatena od Burme, kome je izuzetno fizički sličila; zahvaljujući tome, imala je priliku da iz prvog reda posmatra neke od najvažnijih događaja u modernoj istoriji.

Pratila je svoje roditelje u Indiju i ostala sa njima tamo tokom celog očevog mandata kao vicekralja Indije pre sticanja nezavisnosti, a potom i kao generalnog guvernera nakon podele Indije 1947–1948. godine. Kao prijateljica iz detinjstva kraljice Elizabete II i bila je uz kraljicu kao deveruša na njenom venčanju i, kao dvorska dama, u trenutku njenog stupanja na presto. Otac je primoravao mladu „Pami” da vodi dnevnik i ona je, potencijalno, mogla da bude kraljevski Bozvel. Ali kada bi život postao zaista zanimljiv, zapisi su uglavnom presušivali, i iako je u starosti udovoljila nagovaranjima svoje dece da zabeleži svoj izuzetan život – u tri diskretna memoara, „India Remembered” (2007), „Daughter of Empire” (2012) i „My Years with the Queen” (2024) – do samog kraja ostala je oličenje lojalnosti i diskrecije.

Pamela Hiks Foto: Rupert Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rođena je u porodici sa bliskim kraljevskim vezama. Kraljica Viktorija bila je njena čukunbaba. Njen otac je bio lični ađutant princa od Velsa (kasnije Edvarda VIII), a njen deda, princ Luis od Batenberga, bio je ađutant Džordža V. Kroz brak svoje tetke, princeze Alise, sa princom Andrejem od Grčke, Pamela je bila prva rođaka mladog princa Filipa od Grčke i Danske. Godine 1946. Pamela je ispisana iz škole kako bi pratila svoje roditelje u Indiju, i ostala je sa njima tokom celog očevog boravka tamo.

Pamela Hiks Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Godine 1947, dok se nazirala kriza oko podele Indije, Pamela je primila rukom pisanu poruku od princeze Elizabete u kojoj je moli da joj bude deveruša na venčanju sa poručnikom Filipom Mauntbatenom i u kojoj joj govori o haljini Normana Hartnela koju će nositi. Mauntbatenovi su bili nervozni zbog odlaska iz Indije u tako kritičnom trenutku, ali, odlučivši da bi neodlazak skrenuo pažnju na predstojeću krizu, odleteli su kući na 10 dana. Pamelina tinejdžerska sećanja na samu ceremoniju bila su zasenjena velikim predsvadbenim balom koji su kralj i kraljica priredili za 1.200 ljudi – prilikama na kojoj je jedan evropski princ zaprosio njenu ruku nakon samo jednog plesa. Njen utisak o kraljevskom paru bio je kao o figurama iz bajke.

"Bio je zgodniji od princa iz bajke jer je bio tako muževan. A ona je, sa tim čudesnim tenom, imala apsolutni kvalitet zvezde. Sa zlatnom kočijom i prelepim konjima, to je bila neka vrsta vizije.” Neno najveće razočaranje bilo je odbijanje princa Boduejna, veoma poželjnog naslednika belgijskog prestola, da se nakon toga pridruži deverušama u noćnom klubu „Ciro’s”.

(Kurir.rs/TheTelegraph)