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Tejlor Svift je dodala još jednu prekretnicu svojoj karijeri koja već obara sve rekorde. Prema novom izveštaju Forbsa, neto vrednost imovine ove globalne pop zvezde popela se na 2 milijarde dolara, što je čini najbogatijom muzičarkom u istoriji. Ona i dalje zaostaje za reperom i preduzetnikom Džej-Zijem, čija se neto vrednost procenjuje na 2,8 milijardi dolara.

Izveštaj naglašava izuzetnu brzinu finansijskog rasta Sviftove. Pevačica je navodno stekla status milijarderke 2024. godine, nakon čega se njeno bogatstvo navodno udvostručilo do marta 2026. godine. Zasluga za to pripada njenim turnejama koje postavljaju rekorde, uspešnim albumima i strateškoj odluci da povrati vlasništvo nad svojim muzičkim katalogom, što je transformisalo njenu karijeru.

1/7 Vidi galeriju Tejlor Svift Foto: Georg Wendt / AFP / Profimedia, NBC / Ferrari / Profimedia, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia



Ažurirana neto vrednost imovine Sviftove uvrštena je na listu „Ikonoklast 50”, koja odaje priznanje liderima u oblasti finansija, biznisa, tehnologije, medija, zabave i filantropije. Ova lista ističe pojedince koji aktivno menjaju industrije i izazivaju postojeći status kvo.



Kako je Tejlor Svift izgradila svoje bogatstvo od 2 milijarde dolara?

Procenjeno bogatstvo Tejlor Svift od 2 milijarde dolara prvenstveno je podstaknuto istorijskim uspehom turneje „Eras Tour” iz 2023–24. godine, koja je generisala više od 2 milijarde dolara prihoda putem ulaznica, promotivnih proizvoda i sponzorstava.

Njen finansijski zamah dodatno je pojačan ponovnim snimanjem njenih ranih albuma počevši od 2020. godine, nakon spora oko master snimaka. Lansirenjem ovih novih verzija, ona je povratila kontrolu i usmerila veći udeo prihoda od striminga direktno sebi.

Njeni nedavni projekti, uključujući „The Tortured Poets Department” i „Life of a Showgirl”, doneli su značajnu zaradu kroz veliku prodaju i striming, dok njen ponovo snimljeni katalog nastavlja da beleži snažne rezultate. Kombinacija ovih faktora, zajedno sa turnejama koje obaraju rekorde i vlasništvom nad sopstvenim radom, lansirala ju je do bogatstva od 2 milijarde dolara.

1/6 Vidi galeriju Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Šta je sledeće za Tejlor Svift

Tejlor Svift trenutno dominira na naslovnim stranama sa važnim ličnim i profesionalnim prekretnicama. Pevačica je nedavno najavila svoju potpuno novu originalnu pesmu, „I Knew It, I Knew You”, za Diznijev i Piksarov film „Priča o igračkama 5”. Nova pesma, koja je debitovala na digitalnim servisima u četvrtak, naći će se na saundtreku filma „Priča o igračkama 5” kada se pojavi u bioskopima 19. juna. Pored toga, navodno se uskoro udaje za svog verenika Trevisa Kelsija, iako zvanični detalji o venčanju još nisu objavljeni.



Prema pisanju portala „Page Six”, koji je prvobitno izvestio o venčanju zakazanom za 3. jul, „sada se sumnja da su prethodne pozivnice sa molbom da se sačuva datum (save-the-date) poslate kao pokušaj Sviftove da skrene pažnju sa svojih stvarnih planova.”