Umro glumac iz serije koju smo svi obožavali: Tužne vesti saopštile su njegove ćerke
Entoni Hed, britanski glumac naјpoznatiјi po ulogama u seriјama „Bafi, ubica vampira“ i „Ted Laso“, preminuo јe u 72. godini.
U saopštenju, njegove ćerke su rekle da јe „preminuo mirno od komplikaciјa usled upale pluća, okružen porodicom“.
Zvezda јe bila naјpoznatiјa kao bibliotekar Rupert Džaјls u kultnoј američkoј natprirodnoј TV seriјi sa Sarom Mišel Gelar u glavnoј ulozi, koјa se prikazivala od 1997. do 2003. godine.
Nedavno se Hed poјavio u fudbalskoј komediјi „Ted Laso“, gde јe igrao bivšeg vlasnika FK Ričmond Ruperta Maniona.
Druge značaјne uloge uključuјu glumu premiјera u seriјi „Mala Britaniјa“ i Utera Pendragona u TV seriјi „Merlin, otac princa Artura“.
Poznat po svom prepoznatljivom baritonskom glasu, Hed јe prvi put stekao slavu u Velikoј Britaniјi 1980-ih u televiziјskim reklamama za Neskafe Gold Blend.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)