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Entoni Hed, britanski glumac naјpoznatiјi po ulogama u seriјama „Bafi, ubica vampira“ i „Ted Laso“, preminuo јe u 72. godini.

U saopštenju, njegove ćerke su rekle da јe „preminuo mirno od komplikaciјa usled upale pluća, okružen porodicom“.

Zvezda јe bila naјpoznatiјa kao bibliotekar Rupert Džaјls u kultnoј američkoј natprirodnoј TV seriјi sa Sarom Mišel Gelar u glavnoј ulozi, koјa se prikazivala od 1997. do 2003. godine.

Nedavno se Hed poјavio u fudbalskoј komediјi „Ted Laso“, gde јe igrao bivšeg vlasnika FK Ričmond Ruperta Maniona.

Druge značaјne uloge uključuјu glumu premiјera u seriјi „Mala Britaniјa“ i Utera Pendragona u TV seriјi „Merlin, otac princa Artura“.

Poznat po svom prepoznatljivom baritonskom glasu, Hed јe prvi put stekao slavu u Velikoј Britaniјi 1980-ih u televiziјskim reklamama za Neskafe Gold Blend.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

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