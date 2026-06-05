Slušaj vest

Nekadašnja američka manekenka Kare Otis podnela je u petak tužbu sudu u Parizu u kojoj navodi da ju je silovao i da je bio umešan u trgovinu ljudima Žerald Mari, bivši šef evropskog ogranka modne agencije „Elite”, u potezu za koji je njen advokat rekao da ima za cilj da ohrabri druge potencijalne žrtve da istupe.



Mari je negirao optužbe i ne može biti krivično gonjen u slučaju Otisove zbog zastarelosti slučaja u Francuskoj. Ali tužba bi mogla da omogući drugim ženama, bez obzira na to da li su njihovi slučajevi zastareli ili ne, da se pridruže postupku, naveo je u saopštenju za „The Associated Press” advokat Otisove, Matijas Darmon.

Kare Otis Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

U tužbi, u koju je AP imao uvid, navodi se silovanje maloletnice i trgovina ljudima. Poslata u Pariz 1986. godine od strane modne agencije „Elite”, Otisova, koja je tada imala 17 godina, bila je smeštena u Marijevom stanu, „pogrešno verujući da želi da podrži njenu manekensku karijeru”, navodi se u tužbi.

Foto: Profimedia

„Dok je živela u stanu, ona tvrdi da ju je optuženi silovao u više navrata, a da je naknadno organizovao da bude ustupljena drugim bogatim muškarcima širom Evrope.”

Otisova nikada nije bila plaćena za svoj manekenski rad, navodi se u tužbi.

„Cilj je da se drugim žrtvama pruži prilika da pronađu hrabrost i pridruže se našoj tužbi”, rekao je Darmon.

„Otvaramo vrata svima koji su pogođeni ovim međunarodno značajnim slučajem da istupe i da se njihov glas čuje.”

Kare Otis Foto: JOEL SAGET / AFP / Profimedia

Otisova (58) postala je supermodel krajem 1980-ih i početkom 1990-ih, pojavljujući se na naslovnim stranama časopisa „Elle”, „Vogue” i „Vanity Fair”, i našavši se u Pirelijevom kalendaru. Mari, 76-godišnji francuski državljanin, nadgledao je operacije u agenciji „Elite” od 1985. do 2010. godine, tokom perioda kada je ova agencija dominirala manekenskom industrijom. Pomogao je u pokretanju karijera nekih od najpoznatijih svetskih supermodela.

Francuski emiter „France Info” izvestio je u petak da je Otisova rekla kako želi da „osudi čitav sistem seksualnog zlostavljanja manekenki koji je godinama trajao u modnoj industriji”, povlačeći paralele sa posledicama slučaja Džefrija Epstajna.

Tužba koju su 2021. godine prethodno podnele Otisova i nekoliko drugih bivših manekenki, optužujući Marija za silovanje i seksualni napad tokom 1980-ih, odbačena je jer su tvrdnje bile van roka zastarelosti.

Prema francuskom zakonu, žrtve koje su bile maloletne u vreme navodnog seksualnog zlostavljanja mogu podneti krivičnu prijavu do 30 godina nakon punoletstva, što im omogućava da to učine do 48. godine života.