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Veza glumačkog para Jane Mihailović i Nenada Herakovića privlači dosta pažnje u javnosti, a njihova ljubavna priča ima zanimljiv filmski početak.

Glumački par pojavio se večeras na muzičkoj predstavi Nikole Koja i privukao neviđenu pažnju svih prisutnih.

Lepa glumica bila je u ultra kratkoj haljinici sa dubokim izrezom, a crvenim karminom plenila je pažnju. Njen partner bio je u opuštenom izdanju. Glumački par je pokazao da ljubav među njima cveta i da su definitivno jedan od skladnijih parova na našoj sceni.

Foto: Damir Dervišagić

Jana i Nenad su se upoznali tamo gde se glumci najčešće i sreću na poslu, tačnije na snimanju domaće serije „Pasjača”. Zanimljivo je to da je Jana je od Nenada mlađa 10 godina. Pored glume, kojom se profesionalno bavi od 2018. godine (publika je zna i po ulogama u serijama „Urgentni centar” i „Ljubavni zalogaji”), ona ima iskustva i u medijima jer je jedno vreme paralelno studirala novinarstvo i radila kao voditeljka.

Foto: Damir Dervišagić



Iako su njihove zajedničke fotografije najpre počele stidljivo da se pojavljuju na društvenim mrežama, par je privukao ogromnu pažnju medija i zvaničnim zajedničkim pojavljivanjem na crvenom tepihu. Oni su došli ruku pod ruku na muzičku predstavu Nikole Koja, gde su pred fotoreporterima izgledali veoma srećno, stalno su se držali za ruke i nisu skrivali privlačnost, pa su pred kamerama razmenili i poljubac.

Inače, pre veze sa Janom, Nenad Heraković bio je u braku sa glumicom Tarom Toševski, od koje se razveo pre nego što je otpočeo novu romansu sa Janom.