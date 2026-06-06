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Kejt Midlton retko govori o najtežim trenucima kroz koje je prošla tokom borbe sa rakom, ali je tokom emotivne posete centru za lečenje u Mančesteru napravila izuzetak. Princeza od Velsa otvoreno je govorila o tome koliko bolest ne pogađa samo osobu kojoj je dijagnostikovana, već i decu, roditelje, partnera i sve one koji svakodnevno prolaze kroz strah, neizvesnost i oporavak zajedno sa pacijentom.

Kejt, kojoj je početkom 2024. godine dijagnostikovan rak, prošla je kroz hemoterapiju koja je trajala do septembra iste godine. U januaru 2025. saopštila je da je bolest u remisiji.

Kejt Midlton u crvenoj haljini na prijemu organizacije Cancer Research UK u Palati Sent Džejms Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

Njena poseta centru u Mančesteru bila je posebno dirljiva jer se princeza susrela sa pacijentima koji su i sami prošli kroz iscrpljujuće lečenje. Među njima je bila i Kler Lorent, koja je tog dana završila hemoterapiju i simbolično zazvonila zvonom, što za mnoge obolele predstavlja snažan trenutak - kraj jedne od najtežih faza terapije.

Porodica nosi isti teret

U razgovoru sa partnerom pacijentkinje, Kejt je prvi put ovako otvoreno govorila o tome koliko je njena bolest pogodila njene najbliže.

- Znam koliko je to bilo teško za moju decu i moje roditelje. Kroz sve to prolazite zajedno - rekla je Kejt.

Princeza je zatim dodala da se teret bolesti nikada ne završava samo na osobi koja prima terapiju.

- Znam da je jednako teško i porodici i voljenima - istakla je princeza.

Kejt Midlton i princ Vilijam sa decom Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Potom se nežno obratila bebi pacijentkinje i kroz osmeh rekla:

- Zar mama nije hrabra?

Vilijam ranije govorio o deci

O tome kako se porodica nosila sa Kejtinom bolešću ranije je govorio i princ Vilijam. On je otkrio da su on i princeza odlučili da sa decom budu otvoreniji nego ranije i da im, u skladu sa njihovim uzrastom, objasne šta se dešava.

- Odlučili smo da mnogo više komuniciramo sa decom o svemu što se dešava. To ima svoje dobre i loše strane. Ponekad imate osećaj da im govorite više nego što bi trebalo, ali skrivanje stvari uglavnom ne funkcioniše - rekao je Vilijam tokom boravka u Brazilu prošle godine.

Vilijam je tada naglasio da je za njih kao roditelje bilo najvažnije da deci pruže osećaj sigurnosti. Kako je objasnio, porodica mora da ostane oslonac i u trenucima kada je najteže, jer deca, čak i kada im se ne kaže sve, osećaju da se nešto važno dešava.

Bolest promenila pogled na život

Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Iako je do sada retko govorila o tome kako je njena dijagnoza uticala na decu i roditelje, Kejt je u nekoliko navrata otvoreno pričala o sopstvenom iskustvu. U martu je, između ostalog, otkrila da je posle dijagnoze gotovo potpuno promenila određene životne navike.

- Od kada mi je postavljena dijagnoza, veoma retko pijem alkohol. Sada mnogo više vodim računa o tome - rekla je tada.

Tokom posete pacijentima u Mančesteru, princeza je priznala da bolest čoveka natera da drugačije gleda na svakodnevicu i da jasnije vidi šta mu je zaista važno.

- Takvo iskustvo mnogo toga stavlja u perspektivu i tera vas da još više cenite ono što je zaista važno - poručila je.

Promene nisu samo fizičke

Foto: Rick Gold / Capital pictures / Profimedia

Kejt je sa pacijentima razgovarala i o tome koliko je proces lečenja složen, jer se ne odnosi samo na telo, već i na emocije, strahove i osećaj kontrole koji se tokom bolesti lako izgubi.

- Potrebno je da brinete o sebi i prihvatite da postoje stvari koje ne možete da kontrolišete. Telo prolazi kroz ogromne promene – ne samo fizičke, već i emocionalne, na mnogo dubljem nivou. Veoma je teško i porodicama - rekla je princeza.

Poruka posle posete

Nakon susreta sa pacijentima i medicinskim osobljem, Kejt se oglasila i na društvenim mrežama. U poruci je istakla da dijagnoza raka ne pogađa samo telo, već menja čitav unutrašnji svet osobe koja se sa njom suočava.

- Dijagnoza raka utiče na um, telo i najdublji deo nas samih. Način na koji se nosimo sa strahom, neizvesnošću i promenama duboko je ličan - napisala je princeza, zahvalivši se svim pacijentima i medicinskom osoblju na njihovoj hrabrosti i posvećenosti.

Video: Kejt Midlton u mladosti