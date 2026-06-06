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Na događaju Sports Illustrated Swimsuit Runway Show u Majamiju okupile su se brojne manekenke i poznate lepotice, ali je jedna od njih uspela posebno da privuče pažnju publike i korisnika društvenih mreža. Britanska manekenka Peni Lejn pojavila se na pisti u izdanju koje nije prošlo nezapaženo, a njeni snimci ubrzo su postali viralni.

Peni je pistom prošetala u efektnom crnom jednodelnom kupaćem kostimu, koji je zahvaljujući smelim prorezima dodatno istakao njenu figuru. Iako je model bio jednostavan u boji, kroj je bio dovoljno upečatljiv da privuče sve poglede.

Pogledajte u galeriji kadrove zbog kojih gori svet:

Britanska manekenka Peni Lejn na pisti u Majamiju tokom revije Sports Illustrated Swimsuit Runway Show Foto: Ivan Apfel / Getty images / Profimedia, Alexander Tamargo / Getty images / Profimedia, Hoo-Me / SMG, Storms Media Group / Alamy / Profimedia

Izdanje za pamćenje

Manekenka je zatim promenila kombinaciju i pojavila se u narandžastom dvodelnom bikiniju sa svetlucavim detaljima. Gornji deo bio je klasičnog trouglastog kroja, dok je donji deo bio na vezivanje, što je celom izgledu dalo letnji, zavodljiv i opušten ton.

Kosu je pustila u ležerne talase, dok je šminka bila naglašenija i scenski prilagođena reviji. Na pisti je delovala sigurno, nasmejano i potpuno opušteno, zbog čega su je mnogi izdvojili kao jednu od najzapaženijih učesnica večeri.

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 Video: Kajla Simons u bikiniju

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Kajla Simons u bikiniju Izvor: Instagrtam/kaylasimmmons