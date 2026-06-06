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Bela rukavica na jednoj ruci postala je jedan od najpoznatijih detalja u karijeri Majkla Džeksona. Uz crni šešir, kratke pantalone, bele čarape i „munvok“, taj scenski detalj vremenom je prerastao u simbol po kojem ga i danas prepoznaju milioni ljudi širom sveta.

Ipak, pitanje zašto je kralj popa nosio samo jednu rukavicu godinama je izazivalo pažnju javnosti. Jedni su verovali da je u pitanju bio marketinški trik, drugi da je želeo da napravi scenski znak koji niko neće moći da kopira, dok su treći tvrdili da je iza svega stajao mnogo ličniji razlog.

Majkl Džekson Foto: f84 / Zuma Press / Profimedia

Prema dostupnim svedočenjima, istina je najverovatnije bila spoj zdravstvenog problema, scenskog efekta i Džeksonove potrebe da svaki detalj nastupa bude zapamćen.

Rukavica je imala praktičnu svrhu

Pokojna glumica Sisi Tajson, koja je poznavala Majkla Džeksona i sarađivala sa istim kostimografom, govorila je da je rukavica prvobitno nastala kako bi prikrila prve promene na njegovoj ruci izazvane vitiligom.

Majkl Džekson je nosio belu rukavicu Foto: ROMUALD MEIGNEUX / Sipa Press / Profimedia

Vitiligo je hronično oboljenje kože kod kojeg dolazi do gubitka pigmenta i pojave svetlih mrlja na različitim delovima tela. Džekson je 1993. godine javno govorio o tome, naglašavajući da promene boje njegove kože nisu posledica izbeljivanja, već bolesti sa kojom se dugo suočavao.

U tom kontekstu, rukavica nije bila samo modni detalj. Ona je, prema tvrdnjama ljudi iz njegovog okruženja, u početku imala i funkciju prikrivanja promena na koži.

Scenski efekat

Majkl Džekson Foto: g49 / Zuma Press / Profimedia

Ipak, rukavica je ubrzo dobila mnogo veću ulogu. Majkl Džekson je bio poznat po tome što je veliku pažnju posvećivao svakom elementu nastupa, od koreografije do kostima. Bela, svetlucava rukavica pod reflektorima je posebno dolazila do izražaja.

Njegovi saradnici su govorili da je rukavica reflektovala svetlost i naglašavala pokrete ruke. To je bilo važno jer su Džeksonove koreografije često počivale na preciznim, brzim i oštrim pokretima, naročito tokom izvođenja pesama poput „Bili Džin“.

Na velikoj sceni, pred hiljadama ljudi, taj detalj pomagao je publici da lakše prati svaki pokret. Jedna rukavica nije samo privlačila pažnju, već je činila da pokret izgleda upečatljivije.

Zašto baš jedna, a ne dve

Zanimljivo je da je Majkl Džekson svojevremeno i sam objašnjavao da mu je jedna rukavica delovala zanimljivije od para rukavica. Smatrao je da su dve rukavice uobičajene, dok je jedna stvarala drugačiji vizuelni utisak.

Upravo ta asimetrija postala je deo njegovog identiteta. Džekson je dobro razumeo koliko je za scensku pojavu važno da ima detalj koji publika odmah pamti.

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