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Lijam Nison danas važi za jednog od najcenjenijih glumaca svoje generacije, ali je pre nego što je izgradio imidž ozbiljne filmske zvezde i porodičnog čoveka, u Holivudu imao reputaciju velikog zavodnika.

Severnoirski glumac, zvezda filmova „Šindlerova lista“ i „96 sati“, tokom godina je bio povezivan sa brojnim poznatim ženama. Među njima su bile Bruk Šilds, Helen Miren, Džulija Roberts, ali i manekenka Dženis Dikinson, jedna od najpoznatijih lepotica s kraja osamdesetih.

U galeriji pogledajte kako Dženis Dikinson nekad izgledala:

1/7 Vidi galeriju Dženis Dikinson pre plastičnih operacija Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Steve Wood / Shutterstock Editorial / Profimedia, Francis Specker / Alamy / Profimedia

Upravo je Dikinson godinama kasnije najotvorenije govorila o njihovoj kratkoj aferi. Bez mnogo ulepšavanja, u intervjuima i autobiografiji opisala je susret sa Nisonom i priznala da ju je glumac potpuno iznenadio, naročito u intimnom smislu.

Afera dok joj je brak bio u krizi

Dženis Dikinson je u to vreme bila u braku sa drugim suprugom, producentom Sajmonom Fildsom, ali je kasnije priznala da je njihov odnos već bio u ozbiljnoj krizi. Kako je tvrdila, upravo tada je upoznala Lijama Nisona, koji je nedugo pre toga raskinuo sa Džulijom Roberts.

Lijam Nison Foto: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Njihov susret dogodio se u studiju fotografa koji je radio na knjizi aktova poznatih ličnosti. Dikinson je u autobiografiji „Bez spasioca na dužnosti“ opisala da je u prostoriju ušla veoma provokativno obučena, a onda ugledala poluobnaženog glumca.

Taj trenutak, kako je napisala, odmah je promenio tok večeri.

„Moj cvetić je zatreperio“

Manekenka u knjizi nije štedela reči kada je opisivala kako je reagovala na Nisona. Jedan od njenih najcitiranijih opisa iz autobiografije bio je:

- Moj cvetić je zatreperio. Ne, nije zatreperio. J****o se protresao. Iznenada sam shvatila da mi treba seks. Samo ne s mojim mužem - napisala je manekenka.

Pogledajte u galeriji kako Dženis Dikinson izgleda danas:

1/7 Vidi galeriju Dženis Dikinson ovako danas izgleda Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Albert L Ortega / Shutterstock Editorial / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dikinson je tvrdila da ju je Nison privukao istog trenutka, ali i da ju je dodatno osvojilo to što je znao detalje o njenoj karijeri. Prema njenim rečima, rekao joj je da je godinama bio njen obožavalac i da je pratio fotografe sa kojima je radila.

Ona ga je zatim pitala da je fotografiše, jer je čula da je dobar i iza kamere. Posle toga su, kako je ispričala, otišli u kuću u Malibuu, gde su proveli vikend.

Detalj o kojem je najviše pričala

Najviše pažnje ipak su izazvale njene izjave o Nisonovom telu. Dikinson je u jednom intervjuu tvrdila da ju je glumac šokirao kada se skinuo i iznela opis koji su kasnije prenosili brojni svetski mediji.

- Bilo je kao da mu je boca „Evijana“ ispala iz pantalona - rekla je Dženis.

Potom je dodala:

- Zemlja se zatresla. O, moj bože, ne možete to da shvatite. Progutala sam jezik. Bila sam toliko šokirana. To je bilo pre nego što se proslavio.

U galeriji pogledajte zajedničke fotografije Lijama Nisona i Pamele Anderson:

1/6 Vidi galeriju Pamela Anderson i Lijam Nison prisni na premijeri filma "Naked Gun" Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Andrew Sims / News Licensing / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

U autobiografiji je taj trenutak opisala još direktnije. Kako je navela, Nison je najpre skinuo majicu i počeo da je fotografiše, a ona mu je rekla da nastavi.

- Nije ni trepnuo. Skinuo je pantalone i ispala je boca „Evijana“. Mislim, Isuse, taj čovek je kao magarac - prisetila se Dženis Dikinson.

Kako je tvrdila, ostala je toliko zatečena da je Nison prasnuo u smeh.

Vikend u Malibuu i nastavak u Njujorku

Prema njenom svedočenju, afera se nije završila samo na susretu u Malibuu. Dikinson je kasnije tvrdila da su se ona i Nison ponovo videli u njegovoj hotelskoj sobi u Njujorku.

Tamo su, prema njenim rečima, bili zajedno sve dok njen tadašnji muž Sajmon Filds nije pozvao hotel i zahtevao da se ona vrati kući.

Foto: Profimedia

Iako je romansa bila kratka, Dikinson ju je godinama kasnije predstavljala kao jedno od najburnijih iskustava iz perioda kada je bila na vrhuncu slave. Njeni opisi Nisona ostali su među najpoznatijim delovima njenih memoara.

Nison nikada nije gradio imidž skandal-majstora

Za razliku od Dženis Dikinson, koja je tokom karijere bila poznata po otvorenim, često šokantnim izjavama, Lijam Nison nikada nije previše govorio o ovakvim epizodama iz privatnog života.

U galeriji pogledajte fotografije Lijama Nisona i njegove pokojne supruge Nataše Ričardson:

1/5 Vidi galeriju Nataša Ričardson i Lijam Nison Foto: Profimedia

Kasnije se oženio glumicom Natašom Ričardson, sa kojom je bio u braku od 1994. do njene smrti 2009. godine. Njihov odnos važio je za jedan od stabilnijih u Holivudu, a posle njene smrti Nison je uglavnom izbegavao da javno govori o ljubavnom životu.

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