Slušaj vest

Pevačica albanskog poreklaDua Lipa i britanski glumac Kalum Tarner napravili su ovog vikenda svadbeno slavlje u Palermu, Siciliji.

Par je stigao u Palermo privatnim avionom u četvrtak uveče. Odseli su u Vili Igiea, hotelu sa pet zvezdica u stilu secesije, gde je zakupljen ceo sprat sa apartmanima kako bi se smestilo oko 200 očekivanih gostiju. Pre svadbenog slavlja na Siciliji par se i zvanično venčao.

Venčanje Dua Lipe i Kaluma Tarnera Foto: SHUT / Backgrid USA / Profimedia

Lista zvanica okupila svetsku elitu

Di-džej Mark Ronson i njegova supruga, američka glumica Grejs Gamer, sleteli su u petak, kao i Čarli Eks-Si-Eks, još jedna britanska pop zvezda koja se udala na Siciliji prošlog septembra. Pored Eltona Džona, među ostalim gostima su navodno i Kajli Minog, Donatela Versaće, Hari Stajls i, sasvim moguće, Robi Vilijams.

Stanovnici Palerma podeljeni

Italijanski mediji nedeljama podgrevaju iščekivanje, proglašavajući ovu proslavu venčanjem godine. Međutim, raspoloženje među lokalnim stanovništvom u Palermu prilično je podeljeno. Dok su neki građani ponosni što je Dua Lipa izabrala baš njihov grad za svoje venčanje, drugi negoduju zbog zatvaranja ulica, bezbednosnih kordona i opšteg poremećaja u svakodnevnom životu.

Foto: Thomas Bohlen / Starface / Profimedia

Jedna od stanovnica koja se ubraja među one koji na čitavu ovu euforiju gledaju sa dozom skepticizma, za Guardian je izjavila:

"Ponekad deluje kao da se grad pretvara u tematski park", rekla je ona, deleći zabrinutost zbog masovnog turizma i elitnih događaja koji ga dodatno pojačavaju.

"Zbog nje 3 dana pešačimo do posla, sve je zatvoreno"

Klarisa, koja nije želela da otkrije svoje prezime, radi u baru blizini rekla je:

"Zaista volim muziku Due Lipe i divim joj se zbog celokupnog aktivizma kojim se bavi", rekla je.

"Ali, iako je zadovoljstvo što se proslava održava u Palermu, to nam je donelo mnogo problema – na primer, već tri dana smo prinuđeni da se parkiramo kilometrima daleko i pešačimo do posla. Nije u redu blokirati grad – razumela bih da je u pitanju papa, ali ne i pevačica."

Video: Dua Lipa pala tokom koncerta