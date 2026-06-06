Albanka tražila popis stanovništa Sicilije za svadbu, spremili prljavu vodu da je poliju: "Razumela bih da je papa"
Pevačica albanskog poreklaDua Lipa i britanski glumac Kalum Tarner napravili su ovog vikenda svadbeno slavlje u Palermu, Siciliji.
Par je stigao u Palermo privatnim avionom u četvrtak uveče. Odseli su u Vili Igiea, hotelu sa pet zvezdica u stilu secesije, gde je zakupljen ceo sprat sa apartmanima kako bi se smestilo oko 200 očekivanih gostiju. Pre svadbenog slavlja na Siciliji par se i zvanično venčao.
Lista zvanica okupila svetsku elitu
Di-džej Mark Ronson i njegova supruga, američka glumica Grejs Gamer, sleteli su u petak, kao i Čarli Eks-Si-Eks, još jedna britanska pop zvezda koja se udala na Siciliji prošlog septembra. Pored Eltona Džona, među ostalim gostima su navodno i Kajli Minog, Donatela Versaće, Hari Stajls i, sasvim moguće, Robi Vilijams.
Stanovnici Palerma podeljeni
Italijanski mediji nedeljama podgrevaju iščekivanje, proglašavajući ovu proslavu venčanjem godine. Međutim, raspoloženje među lokalnim stanovništvom u Palermu prilično je podeljeno. Dok su neki građani ponosni što je Dua Lipa izabrala baš njihov grad za svoje venčanje, drugi negoduju zbog zatvaranja ulica, bezbednosnih kordona i opšteg poremećaja u svakodnevnom životu.
Jedna od stanovnica koja se ubraja među one koji na čitavu ovu euforiju gledaju sa dozom skepticizma, za Guardian je izjavila:
"Ponekad deluje kao da se grad pretvara u tematski park", rekla je ona, deleći zabrinutost zbog masovnog turizma i elitnih događaja koji ga dodatno pojačavaju.
"Zbog nje 3 dana pešačimo do posla, sve je zatvoreno"
Klarisa, koja nije želela da otkrije svoje prezime, radi u baru blizini rekla je:
"Zaista volim muziku Due Lipe i divim joj se zbog celokupnog aktivizma kojim se bavi", rekla je.
"Ali, iako je zadovoljstvo što se proslava održava u Palermu, to nam je donelo mnogo problema – na primer, već tri dana smo prinuđeni da se parkiramo kilometrima daleko i pešačimo do posla. Nije u redu blokirati grad – razumela bih da je u pitanju papa, ali ne i pevačica."
(Kurir.rs/Mondo)
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