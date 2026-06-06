Maša, sestra Tare Ristić, u venčanici u Hramu Svetog Save, gde se venčala sa svojim izabranikom

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Sestra influenserke Tare Ristić, Maša, juče je izgovorila sudbonosno „da“ svom izabraniku u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Tara je na društvenim mrežama podelila nekoliko snimaka sa venčanja i proslave, a pažnju je privukao emotivan trenutak iz hrama. Maša je tokom ceremonije blistala u venčanici sa dugačkim velom, dok je u naručju držala sina.

Porodični trenutak

Pogledajte u galeriji fotografije iz Hrama Svetog Save:

1/4 Vidi galeriju Maša, sestra Tare Ristić, u venčanici u Hramu Svetog Save, gde se venčala sa svojim izabranikom Foto: masatulic/instagram/printscreen

Nakon crkvenog venčanja, slavlje je nastavljeno u restoranu, gde je priređena gala proslava za porodicu i prijatelje. Tara je objavila snimke sa najbližima, ali i porodične kadrove na kojima pozira sa sestrom i članovima porodice.

Uz jednu od objava napisala je:

Blagosloveni.

Foto: infospc.rs

Mladenci su za crkveno venčanje izabrali Hram Svetog Save u trenutku kada se u njemu nalazi jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, Časni pojas Presvete Bogorodice. Svetinji se od Spasovdana, 20. maja, poklonilo više od 800.000 ljudi.

Video: Liturgija u Hramu Svetog Save