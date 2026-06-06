Sestra srpske influenserke se venčala u Hramu pred Časnim pojasom Presvete Bogorodice: Sa sinom u naručju izgovorila "da"
Sestra influenserke Tare Ristić, Maša, juče je izgovorila sudbonosno „da“ svom izabraniku u Hramu Svetog Save u Beogradu.
Tara je na društvenim mrežama podelila nekoliko snimaka sa venčanja i proslave, a pažnju je privukao emotivan trenutak iz hrama. Maša je tokom ceremonije blistala u venčanici sa dugačkim velom, dok je u naručju držala sina.
Porodični trenutak
Pogledajte u galeriji fotografije iz Hrama Svetog Save:
Nakon crkvenog venčanja, slavlje je nastavljeno u restoranu, gde je priređena gala proslava za porodicu i prijatelje. Tara je objavila snimke sa najbližima, ali i porodične kadrove na kojima pozira sa sestrom i članovima porodice.
Uz jednu od objava napisala je:
Blagosloveni.
Mladenci su za crkveno venčanje izabrali Hram Svetog Save u trenutku kada se u njemu nalazi jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, Časni pojas Presvete Bogorodice. Svetinji se od Spasovdana, 20. maja, poklonilo više od 800.000 ljudi.
Video: Liturgija u Hramu Svetog Save