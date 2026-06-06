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Pevačica Dua Lipa i britanski glumac Kalum Tarner zvanično su započeli raskošno svadbeno slavlje u Palermu, koje će ih prema navodima koštati gotovo dva miliona dolara.

Par je organizovao koktel dobrodošlice u istorijskoj palati Palaco Valguarnera Gangi, gde su ugostili brojne poznate ličnosti. Mlada je zablistala u beloj haljini sa resama i otvorenim leđima, dok se mladoženja odlučio za elegantno bež odelo.

Mladenci su navodno platili više od 11.000 dolara kako bi vlasti u potpunosti zatvorile galeriju Galerija Moderna za njihov privatni prijem. Slavlje je bilo veoma burno, ali nije prošlo bez trubača.

Dua Lipa venčanje Foto: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Među zvanicama bila je i pevačica Čarli Iks-Si-Iks sa suprugom Džordžom Danijelom, bubnjarom benda „The 1975“. Slavlju su prisustvovali i muzički producent Mark Ronson sa partnerkom Grejs Gamer, kao i britanski glumac Džo Alvin, poznat kao bivši partner pevačice Tejlor Svift.

Dua Lipa venčanje Foto: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia



Okupljanje poznatih nije prošlo bez tračeva, pošto su fotografi uslikali Čarli Iks-Si-Iks na maloj udaljenosti od Džoa Alvina. Njihovi odnosi navodno su zahladneli nakon zajedničke koncertne turneje, ali i zbog ranije veze Tejlor Svift sa frontmenom benda „The 1975“.

Stanovnici Palerma podeljeni

1/7 Vidi galeriju Venčanje Dua Lipa u Veneciji Foto: PINO / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Italijanski mediji nedeljama podgrevaju iščekivanje, proglašavajući ovu proslavu venčanjem godine. Međutim, raspoloženje među lokalnim stanovništvom u Palermu prilično je podeljeno. Dok su neki građani ponosni što je Dua Lipa izabrala baš njihov grad za svoje venčanje, drugi negoduju zbog zatvaranja ulica, bezbednosnih kordona i opšteg poremećaja u svakodnevnom životu.

Jedna od stanovnica koja se ubraja među one koji na čitavu ovu euforiju gledaju sa dozom skepticizma, za Guardian je izjavila:

"Ponekad deluje kao da se grad pretvara u tematski park", rekla je ona, deleći zabrinutost zbog masovnog turizma i elitnih događaja koji ga dodatno pojačavaju.