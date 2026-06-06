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Glumac Slaven Došlo krajem 2024. godine ostvario je jedan od važnih životnih ciljeva, kupio je stan u Beogradu. O tome je tada javno govorio, ne krijući koliko mu znači što je uspeo da reši stambeno pitanje. Nedavno je pak objavio da prodaje nameštaj i razne druge stvari iz ove nekretnine.

1/6 Vidi galeriju Slaven Došlo Foto: Printscreen/Instagram/slavendoslo

Kako je objasnio, rešio je da potpuno adaptira životni prostor, a društvene mreže su mu poslužile da se lakše reši komada nameštaja koji mu je višak:

"Da, to mi je sada glavni projekat u životu. Ušao sam u adaptaciju stana i nekako zajedno sa ljudima na društvenim mrežama prolazim kroz celu tu priču. Društvene mreže pokazale su se kao veoma koristan kanal komunikacije. Čak su mi i tokom selidbe mnogo pomogle, jer sam neke stvari direktno oglašavao preko njih. Tu su da možemo međusobno da se povežemo", kaže Došlo za Blic.

Foto: Printscreen/Instagram/slavendoslo

Iako je nedavno kupio svoj prvi stan i, kako je ranije rekao, konačno se skućio, ubrzo je odlučio da uđe u veliki posao renoviranja.