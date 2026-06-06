Slaven Došlo rasprodavao nameštaj na internetu pa otkrio razlog: "Shvatio sam da..."
Glumac Slaven Došlo krajem 2024. godine ostvario je jedan od važnih životnih ciljeva, kupio je stan u Beogradu. O tome je tada javno govorio, ne krijući koliko mu znači što je uspeo da reši stambeno pitanje. Nedavno je pak objavio da prodaje nameštaj i razne druge stvari iz ove nekretnine.
Kako je objasnio, rešio je da potpuno adaptira životni prostor, a društvene mreže su mu poslužile da se lakše reši komada nameštaja koji mu je višak:
"Da, to mi je sada glavni projekat u životu. Ušao sam u adaptaciju stana i nekako zajedno sa ljudima na društvenim mrežama prolazim kroz celu tu priču. Društvene mreže pokazale su se kao veoma koristan kanal komunikacije. Čak su mi i tokom selidbe mnogo pomogle, jer sam neke stvari direktno oglašavao preko njih. Tu su da možemo međusobno da se povežemo", kaže Došlo za Blic.
Iako je nedavno kupio svoj prvi stan i, kako je ranije rekao, konačno se skućio, ubrzo je odlučio da uđe u veliki posao renoviranja.
"Sada, pošto privremeno živim kod drugarice, shvatio sam da je zaista postojao razlog za renoviranje. Taj stan objektivno nije bio funkcionalan. Nalazimo se sada u podjednako malom prostoru, ali je raspored mnogo bolji i potpuno je drugačiji način života. U ovom haosu u kojem živimo stalno nam treba neki prostor u kojem stvari funkcionišu", rekao je glumac.