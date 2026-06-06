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Bračna drama između Martina Skorsezea i Izabele Roselini s kraja sedamdesetih i početka osamdesetih godina prošlog veka bila je punokrvna holivudska priča o strasti, ljubomori, radoholizmu i, na kraju, medijski propraćenom razlazu.

Kako je počelo: Strast i uspon

Izabela Roselini, ćerka filmske ikone Ingrid Bergman i italijanskog režisera Roberta Roselinija, upoznala je Skorsezea 1979. godine. Ona je tada radila kao novinarka za italijansku televiziju RAI i poslata je da intervjuiše Skorsezea povodom njegovog filma Njujork, Njujork.

isabella rossellini and martin scorsese Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Privlačnost je bila trenutna i eksplozivna. Venčali su se iste godine u Briselu. Skorseze je u tom periodu bio na kreativnom vrhuncu, ali i u veoma destruktivnoj fazi života (borio se sa teškom zavisnošću od kokaina i zdravstvenim problemima), a Izabela mu je u tom trenutku bila i muza i stabilnost.

Martin Skorseze Foto: EPA Nina Prommer

Skorsezeova bolesna ljubomora i posesivnost

Većina medijskih natpisa i kasnijih biografskih svedočenja (uključujući i same Izabeline memoare „Some of Me“) otkrivaju da je brak bio osuđen na propast zbog Skorsezeove ekstremne posesivnosti.

Skorseze je bio patološki ljubomoran. Smetao mu je njen uspeh kao manekenke (postala je zaštitno lice kozmetičke kuće Lancôme i jedna od najplaćenijih žena sveta). Želeo je da ona stalno bude kod kuće ili na njegovim snimanjima.

Skorseze je bio opsednut filmom. Izabela je kasnije pričala da je u njihovom braku film uvek bio na prvom mestu, a ona na drugom.

Foto: EPA Michael Buholzer

Ulazak Dejvida Linča u priču

Brak se zvanično raspao 1983. godine, ali je konačni medijski udarac usledio ubrzo nakon toga, kada je Izabela dobila ulogu u filmu Plavi somot (1986) ekscentričnog režisera Dejvida Linča.

Izabela i Dejvid Linč su na setu započeli strastvenu i duboku ljubavnu vezu. Za holivudske medije to je bio apsolutni medijski i umetnički skandal decenije: prelepa ćerka Ingrid Bergman ostavlja jednog genijalnog, ali mračnog režisera (Skorsezea) i odlazi u naručje drugog, još čudnijeg i ekscentričnijeg genija (Linča).

Foto: ATA images

Gde je tu bio novac?

Iako Izabela nije „pobegla sa novcem“ u klasičnom smislu (jer je i sama bila izuzetno bogata i zarađivala milione od manekenstva), mediji su pisali o komplikovanom i skupom razvodu. Skorseze je bio poznat po tome što je teško podnosio prekide, a činjenica da je Izabela spakovala kofere, uzela svoj deo zajedničke imovine i slobodu, te odmah uplovila u javnu romansu sa Linčem, ostavila je Skorsezea potpuno slomljenog.

On je svoju tugu i bes nakon tog perioda pretočio u filmove, a Izabela je u medijima ostala upamćena kao žena koja je imala hrabrosti da kaže „ne“ jednom od najmoćnijih ljudi Holivuda i ode tamo gde je njeno srce želelo.