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Glumica Jelisaveta Orašanin i bivši košarkaš Miloš Teodosić  navodno se razvode nakon devet godina. Ova odluka je šokirala njihove fanove jer su mislili da su prevazišli sve krize koje su imali.

Par je u braku dobio dvoje dece - sina Bogdana i ćerku Petru.

Jelisaveta Orašanin
Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Jelisavet i Teo zajedno su doneli odluku o rastanku zbog toga što su im se putevi razišli.

"Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni" rekao je izvor blizak paru za "Blic".

Promena karijere

Podsetimo, pre samo nekoliko dana trofejni košarkaš Miloš Teodosić postao je sportski direktor KK Crvena zvezda, te je očigledno da mi je nakon sportske "penzije" nova uloga donela i nove brojne obaveze koje će imati u narednom periodu.

Nakon nekoliko godina selidbe, Miloš i Jelisaveta svili su gnezdo u Beogradu kada je košarkaš igao u KK Crvena zvezda i činilo se da će tada porodica napokon biti na okupu.

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Foto: KK Crvena Zvezda

Bajkovito venčanje u Beogradu nakon 4 meseca veze

Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin nakon četiri meseca veze izgovorili  2017. godine sudbonosno „da“ u jednom beogradskom restoranu.

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Venčanje Miloša i Jelisavete Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Obezbeđenje na venčanju bilo je slično kao i pre tri godine na Svetom Stefanu, kada se oženio Novak Đoković. Teo je angažovao pedesetak telohranitelja, koji čak ni mladinoj sestri nisu dozvolili da uđe u objekat dok im nije pokazala pozivnicu. Slavlje je krenulo od ranog jutra u beogradskom naselju Žarkovo, u domu porodice Teodosić. Prvo je stigao košarkašev rođeni brat Jovan s posluženjem, a onda i rođaci iz Valjeva, prijatelji i muzičari.

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Jelisaveta Orašanin Izvor: Instagram/jagodenamagli