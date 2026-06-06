Slušaj vest

Kao bomba je odjeknula vest da se glumica Jelisaveta Orašanin i sada sportski direktor Miloš Teodosić razvode nakon 9 godina braka. Međutim, još pre dve godine, Kurir je pisao da im je brak u krizi ali se akteri ovim povodom tada nisu oglašavali.

jelisaveta11.jpg
Foto: Printscreen/Paparaco lov

Čini se da je kod poznatog para sve išlo spontano i neočekivano, pa su tako u brak stupili i nakon samo 4 meseca veze. Ubrzo su zasnovali porodicu i dobili ćerku i sina. 

Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Bilo je zanimljivo i to što je do same svadbe glumica bila pri odluci da svoje devojačko prezime umesto da uzme Miloševo.

" Iznenadila sam ga prezimenom. Pre nego sam upoznala Miloša, razmišljala sam o prezimenu i rekla sam da ga nikada neću promeniti. Rekla sam da je baš zvučno. Posle kad smo počeli da pričamo o deci i porodici sam počela da razmišljam o svemu. Rekla sam sebi da ću ja jednog dana imati decu sa njim i da će ta deca da se prezivaju Teodosić. Razmišljala sam i shvatila da će me deca pitati kako sam ja Orašanin, a ostali Teodosić. U tom momentu sam rešila da svi budemo Teodsić - objasnila je glumica.

Ne propustitePop kulturaRazvode se Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić?
2025-01-12 09_02_59-Instagram.jpg
KulturaTeže je nasmejati ljude, ali meni je to lepše: Jelisaveta Orašanin o prvoj glavnoj ulozi u pozorištu i "promeni pola"
Jelisaveta Orašanin
Pop kulturaModni detalj koji svi komentarišu: Jelisaveta Orašanin oko struka nosi torbicu od 200.000 dinara u koju malo šta staje
Jelisaveta Orašanin
Pop kulturaRoze sofa, lale i knjige po podu: Zavirite u skupoceni stan Jelisavete Orašanin, ovo je san snova (Foto)
Jelisaveta Orašanin u provokativnoj crnoj haljini sa čašom vina

00:05
Jelisaveta Orašanin na utakmici Izvor: Kurir