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Kako je tada navodio izvor Kurira blizak porodici, Teodosić više nije mogao da toleriše stil života svoje supruge i nekontrolisano trošenje novca, te je rešio da stavi tačku na brak.

Par je u javnosti fotografisan pre godinu dana Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Dusan Milenkovic/ATAImages

Međutim, supružnici ove navode nisu komentarisali, ali bilo je jasno da je došlo do zahlađenja u odnosima te sa su sve češće bivali na različitim adresama. Jelisaveta je stalno putovala, a Miloš je tada zbog karijere bio stacioniran u Beogradu gde je igrao za "Crvenu zvezdu".

Par već duže vreme nije viđen zajedno u javnosti, a Jelisaveta se nije javno oglašavala na društvenim mrežama ni kada je Miloš stupio u novu ulogu u karijeri i postao sportski direktor Crvene zvezde.

Foto: Kurir

" Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za "Blic".

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Kako je počela njihova ljubavna priča

I"znenadila sam ga. Nikada nisam htela da promenim svoje prezime prilikom udaje. I onda sam počela da razmišljam o deci kada smo krenuli da pričamo o stupanju u brak - rekla je jednom prilikom Jelisaveta i dodala:

- On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 19 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju - rekla je glumica i dodala da je čak i njegovu rodbinu upoznavala na svadbi.

"Kada su išle one zajedničke fotografije, bilo je da mi Miloš kaže: "Ovo je moja tetka, moj brat", a ja: "Drago mi je ja sam Jelisaveta". Niko nam se nije mešao. To je ljubav na prvi pogled. Tu su i Petra i Bogdan pa imamo još dosta da opravdamo taj prvi pogled - rekla je glumica u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".