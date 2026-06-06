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Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić razvode se nakon devet godina braka, a sportista se navodno iselio iz porodičnom doma u kojem su ostali da žive glumica i njihovo dvoje dece.

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Glumica Jelisaveta Orašanin poslednjih posvetila se detaljnom uređenju porodičnog doma, a fotografije koje je podelila otkrivaju prostor koji odiše stilom i pažljivo biranim detaljima, nalik onima iz prestižnih magazina o enterijeru.

Centralno mesto u dnevnoj sobi zauzima roze sofa, koja prostoru daje toplinu i dozu elegancije.

Jelisaveta Orašanin pokazala kako je sredila stan Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Uz nju se nalazi veliki stakleni sto, ukrašen popularnim "table book" izdanjima, koja su neizostavan detalj modernih enterijera. Poseban šarm prostoru daju sveži cvetni aranžmani, a po svemu sudeći, lale su Jelisavetin omiljeni izbor.

Biblioteka kao lični pečat doma

Glumica je veliku pažnju posvetila i kućnoj biblioteci, u kojoj se nalaze naslovi koje rado čita. Police su uklopljene u ostatak enterijera i predstavljaju spoj funkcionalnosti i estetike, čineći prostor još toplijim i ličnijim.

Jelisaveta Orašanin pokazala kako je sredila stan Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Detalji koji zaokružuju ambijent

Zavese su birane sa posebnom pažnjom i u potpunosti se uklapaju u ostatak nameštaja i dekoracije.

Upravo zahvaljujući tim završnim detaljima, dnevni boravak Jelisavete Orašanin sada izgleda kao mali, trendovski kutak uređen po najnovijim standardima savremenog dizajna.