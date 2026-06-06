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Mnoge je šokiralo kada je prošle godine za najromantičniji dan u godini, Dan zaljubljenih, glumica objavila fotografiju bez supruga. Naime, ona se tada fotografisala u teretani.

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Iz teretane je podelila fotografiju sa svojom fitnes instruktorkom, uz šaljiv opis: "Moj partner za Valentinovo". Ove godine Miloša ponovo nije bilo nigde u planovima, makar ne na društvenim mrežama.

Inače, Jelisaveta retko deli zajedničke fotografije sa mužem na društvenim mrežama. Iako su se ona i Miloš venčali 2017. godine i imaju dvoje dece, Petru i Bogdana, lepa glumica je otkrila da su se pre braka kratko zabavljali.

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Posvećena izgledu i treningu

Nakon dva porođaja, Jelisaveta se za manje od dva meseca vraćala u savršenu formu, postavljajući standarde kada je u pitanju oporavak i povratak na scenu. Njena posvećenost treninzima i zdravoj ishrani najbolji su dokaz da uz istrajnost i disciplinu ništa nije nemoguće.