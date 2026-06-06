Da li je Jelisaveta ovim potezom otkrila krizu u braku: Jedna fotografija sve je iznenadila
Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine nakon samo četiri meseca veze i tada je delovalo kao da sve puca od ljubavi. Pre dve godine su imali krizu, ali izgleda da je do razvoda ipak moralo da dođe.
Mnoge je šokiralo kada je prošle godine za najromantičniji dan u godini, Dan zaljubljenih, glumica objavila fotografiju bez supruga. Naime, ona se tada fotografisala u teretani.
Iz teretane je podelila fotografiju sa svojom fitnes instruktorkom, uz šaljiv opis: "Moj partner za Valentinovo". Ove godine Miloša ponovo nije bilo nigde u planovima, makar ne na društvenim mrežama.
Inače, Jelisaveta retko deli zajedničke fotografije sa mužem na društvenim mrežama. Iako su se ona i Miloš venčali 2017. godine i imaju dvoje dece, Petru i Bogdana, lepa glumica je otkrila da su se pre braka kratko zabavljali.
Posvećena izgledu i treningu
Nakon dva porođaja, Jelisaveta se za manje od dva meseca vraćala u savršenu formu, postavljajući standarde kada je u pitanju oporavak i povratak na scenu. Njena posvećenost treninzima i zdravoj ishrani najbolji su dokaz da uz istrajnost i disciplinu ništa nije nemoguće.