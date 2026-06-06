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Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine nakon samo četiri meseca veze. Pre dve godine su imali krizu, ali izgleda da je do razvoda ipak moralo da dođe. Ona je svojevremeno govorila o tome kako su se videli samo nekoliko puta pre sklapanja braka.

Jelisaveta Orašanin procvetala u braku:

Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

"On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 18 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju - rekla je lepa glumica.

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Foto: Printscreen/Instagram, Marina Lopičić

"Kada su išle one zajedničke fotografije, bilo je da mi Miloš kaže: "Ovo je moja tetka, moj brat", a ja: "Drago mi je ja sam Jelisaveta". Niko nam se nije mešao. To je ljubav na prvi pogled. Tu su i Petra i Bogdan pa imamo još dosta da opravdamo taj prvi pogled - rekla je glumica u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

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Jelisaveta Orašanin igra na haubi uz pesmu Teodore Džehverović Izvor: Kurir