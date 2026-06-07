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Glumica Jelisaveta Orašanin i nekadašnji košarkaš Miloš Teodosić, prema navodima koji su se pojavili u javnosti, razvode se nakon godina braka, a njihov odnos poslednjih dana ponovo je u centru pažnje.

Mnogi su primetili da glumica već duže vreme na društvenim mrežama ne objavljuje zajedničke trenutke sa suprugom, zbog čega je njena poslednja objava posvećena Teodosiću sada ponovo privukla pažnju javnosti.

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić Foto: Marina Lopičić

Poslednja objava

Miloš Teodosić je prošle godine u junu završio profesionalnu košarkašku karijeru, a tim povodom oglasila se i Jelisaveta. Upravo ta objava smatra se poslednjom koju je glumica podelila sa njim na Instagramu.

Ona je tada napravila emotivnu retrospektivu njegove karijere kroz porodične trenutke i utakmice na kojima je Teodosić imao najvažniju podršku – sina Bogdana i ćerku Petru.

Pogledajte u galeriji neke od emotivnih kadrova:

1/5 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin poslednji put objavila Miloša Teodosića Foto: Instagram/jagodenamagli

Na fotografijama i snimcima sa njenog privatnog profila mogla su da se vide deca u dresovima sa prezimenom Teodosić i brojem 44.

Kroz nekoliko kadrova Jelisaveta je prikazala njihov porodični život, od Bolonje do Beograda, od perioda kada su se deca rodila, pa sve do trenutka kada je Teodosić odlučio da se povuče sa terena.

Brak posle kratke veze

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, a glumica je ranije otvoreno govorila o tome koliko je njihov odnos brzo prerastao u brak.

Kako je ispričala u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“, pre venčanja su se viđali veoma kratko.

Pogledajte u galeriji njihove paparaco momente:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

- Iznenadila sam ga prezimenom. Pre nego sam upoznala Miloša, razmišljala sam o prezimenu i rekla sam da ga nikada neću promeniti. Rekla sam da je baš zvučno. Posle kad smo počeli da pričamo o deci i porodici sam počela da razmišljam o svemu. Rekla sam sebi da ću ja jednog dana imati decu sa njim i da će ta deca da se prezivaju Teodosić. Razmišljala sam i shvatila da će me deca pitati kako sam ja Orašanin, a ostali Teodosić. U tom momentu sam rešila da svi budemo Teodsić - rekla je tom prilikom Jelisaveta u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Jelisaveta Orašanin uživa na Mikonosu Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Glumica je tada objasnila i zbog čega je odlučila da promeni prezime. Kako je navela, nije želela da se svi u porodici prezivaju Teodosić, a da samo ona ostane Orašanin, pa je uzela muževljevo prezime.

- On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 18 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju - rekla je lepa glumica.

Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašanin:

1/13 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

Porodicu upoznala na svadbi

Jelisaveta je tada otkrila i jedan zanimljiv detalj – članove Miloševe porodice upoznala je tek na njihovom venčanju.

- Kada su išle one zajedničke fotografije, bilo je da mi Miloš kaže: "Ovo je moja tetka, moj brat", a ja: "Drago mi je, ja sam Jelisaveta" - ispričala je kroz osmeh glumica i dodala:

Jelisaveta Orašanin na utakmici Zvezde i Real Madrida u martu 2025 Foto: Petar Aleksić

Niko nam se nije mešao. To je ljubav na prvi pogled. Tu su i Petra i Bogdan, pa imamo još dosta da opravdamo taj prvi pogled - rekla je glumica.

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