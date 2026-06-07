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Glumica Jelisaveta Orašanin navodno je stavila tačku na brak sa Milošem Teodosićem, a kako navodi Blic, već je uplovila u novu romansu i to sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Objava privukla pažnju

Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Prema navodima, Jelisaveta i Pavle su u početku navodno želeli da svoju bliskost zadrže daleko od očiju javnosti, ali se sada, kako se tvrdi, više ne kriju.Dodatnu pažnju javnosti izazvala je i fotografija koju je Pavle Mensur nedavno objavio, a na kojoj se vide senke dve osobe koje se ljube.

Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik za Blic.

Pavle Mensur Foto: Damir Dervišagić

Navodi o razvodu

Podsetimo, Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić, prema ranijim navodima, odlučili su da stave tačku na brak jer su im se, kako se pisalo, životni putevi razišli. Njih dvoje imaju dvoje dece, a isti izvor tvrdi da su, uprkos razvodu, ostali u dobrim odnosima.

Pogledajte u galeriji retke fotografije Miloša i Jelisavete:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za "Blic".

Sve je bilo jasno na dan zaljubljenih

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine nakon samo četiri meseca veze i tada je delovalo kao da sve puca od ljubavi. Pre dve godine su imali krizu, ali izgleda da je do razvoda ipak moralo da dođe.

Mnoge je šokiralo kada je prošle godine za najromantičniji dan u godini, Dan zaljubljenih, glumica objavila fotografiju bez supruga. Naime, ona se tada fotografisala u teretani.

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Iz teretane je podelila fotografiju sa svojom fitnes instruktorkom, uz šaljiv opis: "Moj partner za Valentinovo". Ove godine Miloša ponovo nije bilo nigde u planovima, makar ne na društvenim mrežama.

Posvećena izgledu i treningu

Pogledajte u galeriji zašto Jelisaveta Orašanin važi za najzgodniju glumicu:

1/13 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

Nakon dva porođaja, Jelisaveta se za manje od dva meseca vraćala u savršenu formu, postavljajući standarde kada je u pitanju oporavak i povratak na scenu. Njena posvećenost treninzima i zdravoj ishrani najbolji su dokaz da uz istrajnost i disciplinu ništa nije nemoguće.

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