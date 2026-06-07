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Glumica Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić su odlučili da stave tačku na brak. O njihovom odnosu ranije se već pisalo, budući da su, kako se navodilo, pre dve godine imali bračnu krizu. Ipak, uprkos pokušajima da privatni život sačuvaju od javnosti, vest o navodnom razvodu ponovo je pokrenula priče o njihovoj ljubavi, ali i o vezama koje su imali pre nego što su se upoznali.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije:

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Brak posle kratke veze

Jelisaveta je svojevremeno otvoreno govorila o tome koliko su se ona i Teodosić kratko zabavljali pre nego što su odlučili da se venčaju.

"On je razmišljao o braku, mi smo se videli ukupno 18 puta pre nego što smo stupili u brak. Tačno 19. put je bilo na venčanju - rekla je lepa glumica.

Jelisaveta Orašanin Teodosić,Miloš Teodosić na plaži
Foto: Nenad Kostić, Aleksandar Panić

Njih dvoje su se venčali 2017. godine, a tokom braka dobili su dvoje dece. Iako su oboje poznate ličnosti, Jelisaveta i Miloš nikada nisu važili za par koji privatnost često deli na društvenim mrežama.

Jelisavetina veza sa Vukom Kostićem

I pre nego što je upoznala Teodosića, emotivni život Jelisavete Orašanin bio je zanimljiv javnosti. Njena najpoznatija veza pre braka bila je ona sa glumcem Vukom Kostićem.

Jelisaveta Orašanin i Vuk Kostić
Jelisaveta Orašanin i Vuk Kostić Foto: Damir Dervišagić

Njih dvoje nisu krili ljubav, a u javnosti se svojevremeno spekulisalo i da bi mogli da stanu na ludi kamen. Ipak, nakon pet godina veze, Jelisaveta i Vuk su se 2015. godine rastali.

Osim Vuka Kostića, Jelisavetu su ranije povezivali i sa košarkaškim trenerom Momirom Gajićem, koji je javnosti poznat i kao bivši partner pevačice Rade Manojlović. Pisalo se i o njenoj navodnoj vezi sa manekenom Dušanom Šušnjarom.

Teodosić bio sa Majom Ognjenović

I ljubavni život Miloša Teodosića godinama je bio pod lupom javnosti. Nekadašnji košarkaš je od 2009. do 2013. godine bio u vezi sa odbojkašicom Majom Ognjenović, sa kojom je živeo u Atini.

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Foto: Marina Lopičić, Shutterstock

Za njihovu vezu se pisalo da je bila ozbiljna i da su bili nadomak braka, ali je posle četiri godine ipak došlo do raskida.

Nakon raskida sa Majom, Teodosić se, kako su mediji pisali, kratko zabavljao sa glumicom Sofijom Rajović, Jelisavetinom koleginicom. Pominjala se i njegova navodna veza sa manekenkom Jelenom Kuveljić, ali Miloš o tome nikada nije javno govorio.

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 Video: Jelisaveta Orašanin igra na haubi

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Jelisaveta Orašanin igra na haubi uz pesmu Teodore Džehverović Izvor: Kurir