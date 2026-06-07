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Mladi glumac Pavle Mensur poslednjih dana ponovo je u žiži javnosti, a osim zbog uloga koje je ostvario, pažnju često privlači i njegov privatni život.

O njegovim emotivnim vezama ranije se dosta pisalo, budući da su se uz njegovo ime povezivale poznate dame iz sveta glume, muzike i televizije. Iako Pavle o privatnosti uglavnom ne govori mnogo, pojedine veze bile su javno poznate, dok su o nekima mediji izveštavali na osnovu dostupnih objava i izjava.

Pogledajte u galeriji fotografije Pavla Mensura:

1/10 Vidi galeriju Pavle Mensur krenuo je stopama svojih slavnih roditelja Foto: ATA images, Nemanja Nikolić, Promo

Ljubav sa koleginicom

Jedna od prvih veza Pavla Mensura o kojoj se pisalo bila je ona sa glumicom Ivanom Zečević. Njih dvoje upoznali su se tokom upisa na Fakultet dramskih umetnosti, a odnos su, kako se navodilo, produbili tokom zajedničkog rada na seriji „Grupa“.

Veliku pažnju publike privukli su i u seriji „Kalkanski krugovi“, gde su delili kadar, a u tom periodu javnost je pratila i njihovu ljubavnu priču.

Ivana Zečević na Bašta Festu Foto: Ružica Ristojević

Dok su bili zajedno, Pavle i Ivana živeli su skromno, u malom studentskom stanu. Glumica je svojevremeno govorila o njihovom zajedničkom životu i istakla da se sve među njima odvijalo spontano.

- Apsolutno. Išlo je prirodno, sve kod nas ide prirodno. Kako nas je život vodio, tako smo i odlučivali. Sve je iz ljubavi. Traje dve godine i dva-tri meseca. Volimo da trošimo pare na dobru klopu, ali sve je isto kao i ranije – izjavila je tada mlada glumica.

Veza sa Ksenijom

Nakon nešto više od dve godine veze sa Ivanom Zečević, usledio je raskid, a Pavle Mensur je potom, kako se pisalo, uplovio u vezu sa pevačicom Ksenijom Knežević.

Foto: Printscrean

Njihov odnos takođe je privukao pažnju javnosti, ali se o detaljima nije mnogo govorilo. Kako su mediji navodili, ta veza nije dugo potrajala.

Veridba sa voditeljkom

Posebnu pažnju javnosti izazvala je Pavlova veza sa voditeljkom Nastasijom Stošić, sa kojom je, prema ranijim objavama, bio veren.

Nastasija je poznato TV lice, a javnosti je zanimljiv i podatak da je ćerka nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Vlade Stošića. On je bio deo generacije crveno-belih koja je 1991. godine osvojila titulu prvaka Evrope u Bariju, a zatim i titulu prvaka sveta u Tokiju.

Pogledjate u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/8 Vidi galeriju Pavle Mensur i Nastasija Stošić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

Pre nego što je započela voditeljsku karijeru, Nastasija je, kako se pisalo, bila u drugim profesionalnim vodama, ali je javnost najviše pamti upravo kao televizijsko lice.

Kada ju je Pavle zaprosio, Nastasija nije krila emocije. Na društvenim mrežama pokazala je verenički prsten i podelila poruku kojom je jasno stavila do znanja koliko je srećna.

- Ova devojčica u duši još uvek ne zna šta ju je snašlo, pa stidljivo ima nešto da vam kaže. Kao neko ko je izuzetno glasan i brbljiv, prvi put u životu sam osetila potrebu da o svojoj sreći ćutim, da je grlim što jače svakog dana, i volim najviše što mogu, ali ja sam verena. Svim devojkama, to bi vam bilo to, izvinite, ali nije mi žao, on je zvanično moj - poručila je tada voditeljka.

Foto: Printskrin/Instagram

Ipak, njihova ljubavna priča nije završena brakom, pa do venčanja na kraju nije došlo. Trenutno se špekuliše da je glumac u emotivnoj vezi sa koleginicom Jelisavetom Orašanin.

Video: Pavle Mensur o glumačkim izazovima