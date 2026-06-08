Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin i proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić godinama su važili za jedan od parova koji su se trudili da privatni život drže daleko od očiju javnosti. Ipak, njihova ljubavna priča sada je ponovo u centru pažnje, nakon navoda da je brak došao do kraja.

Jelisaveta i Miloš venčali su se 2017. godine, posle nekoliko meseci veze, a tokom braka dobili su dvoje dece, ćerku Petru i sina Bogdana. Iako o intimi nisu često govorili, glumica je svojevremeno otkrila kako je izgledao njihov prvi susret.

Pogledajte u galeriji retke fotografije ovog para:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Prvi susret

Jelisaveta je u jednom intervjuu ispričala da je Teodosića znala mnogo pre nego što su se privatno upoznali, jer se u njenoj porodici sport redovno pratio.

- Ja sam bivši sportista, u mojoj kući se uvek pratio sport i znala sam ga sa malih ekrana. Vrlo poštujem i cenim njegov talenat, on je za mene umetnik na terenu. Prvi put kada sam ga upoznala bila sam sa Tamarom Krcunović i to je bilo jako davno. Otišle smo u jedan restoran u Zemunu i on je tada bio tu. Upoznali smo se, sedeli, pričali - rekla je glumica.

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić Foto: Beta Branislav Božić, Damir Dervišagić

Kako je tada objasnila, ljubav se nije dogodila odmah, jer su u tom trenutku oboje bili emotivno zauzeti.

- Tada smo i on i ja bili zaljubljeni, što je potpuno u redu, ali kasnije kada je to prošlo sam ga opet srela i to je bilo to - ispričala je Jelisaveta u emisiji i kroz smeh dodala da joj mozak "ne radi" kada se zaljubi.

Veza sa Valjevom

Glumica je tada otkrila i da joj je Miloševa porodica veoma prirasla srcu, pa je govorila i o odlascima u Valjevo.

- Njegova baka Božidarka je živa i podseća me na moju baku, tako da baš trčim u Valjevo.

Zamalo razvod

Foto: Printscreen/Instagram

Još tokom 2024. godine brak Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića je zapao u krizu. Tada se spekulisalo da su postojale nesuglasice, ali supružnici te navode nisu komentarisali.

Kako je tada pisao Kurir, Teodosić navodno više nije mogao da toleriše određene navike i stil života svoje supruge, uključujući i trošenje novca. Ipak, važno je naglasiti da Jelisaveta i Miloš ove tvrdnje nisu javno potvrdili.

U istom periodu pisalo se i da su sve češće bili na različitim adresama. Jelisaveta je, prema medijskim navodima, često putovala, dok je Miloš zbog karijere boravio u Beogradu, gde je tada igrao za Crvenu zvezdu.

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić Foto: Beta Branislav Božić, Damir Dervišagić

Dugo nisu viđeni zajedno

Par već duže vreme nije viđen zajedno u javnosti, a pažnju je privuklo i to što se Jelisaveta nije javno oglašavala na društvenim mrežama kada je Teodosić započeo novu fazu karijere i postao sportski direktor Crvene zvezde.

Glumica je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok se Teodosić navodno preselio u drugi stan. Isti izvor tvrdi da su, uprkos razvodu, ostali u dobrim odnosima i da im je najvažnija briga o deci.

Foto: Nenad Kostić, Aleksandar Panić

" Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za "Blic".

Video: Jelisaveta Orašanin igra na haubi