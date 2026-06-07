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Miloš Teodosić je, nakon završetka igračke karijere, otvorio novo poglavlje u profesionalnom životu. Proslavljeni košarkaš imenovan je za sportskog direktora KK Crvena zvezda, čime se vratio u klub u kojem je odigrao poslednju sezonu kao igrač. Kako su preneli sportski mediji, klub je njegovo imenovanje zvanično potvrdio početkom juna 2026. godine.

Dok Teodosić pravi planove za novu poslovnu i sportsku fazu, Jelisaveta Orašanin poslednjih meseci često privlači pažnju objavama sa putovanja, fotografijama u upečatljivim modnim kombinacijama i snimcima koji pokazuju da joj dinamičan tempo i dalje prija.

Pogledajte u galeriji njihove retke zajedničke trenutke:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Njih dvoje, prema onome što javnost može da vidi i što mediji navode, trenutno žive u potpuno različitom ritmu.

Nova uloga

Godinu dana nakon što je okončao veliku igračku karijeru, Teodosić je ostao u košarci, ali sada iz drugačije pozicije. Umesto na parketu, njegova nova uloga vezana je za sportski sektor Crvene zvezde, gde bi trebalo da učestvuje u važnim odlukama koje se tiču tima, igrača i budućeg pravca kluba.

Foto: KK Crvena Zvezda

Pored angažmana u košarci, Teodosić razmatra pokretanje porodičnog posla u okolini Valjeva. Prema medijskim navodima, on navodno planira da deo kapitala uloži u voćarstvo, odnosno u uzgoj malina, šljiva i jabuka.

Foto: Shutterstock

Kako se tada pisalo, ideja o ovom poslu povezana je i sa njegovom željom da ostane vezan za kraj iz kog potiče. Valjevski kraj važi za područje pogodno za voćarstvo, a Teodosić je, prema navodima izvora, već razmatrao razgovore sa stručnjacima iz oblasti poljoprivrede.

Jelisavetin tempo

Sa druge strane, Jelisaveta Orašanin poslednjih meseci na društvenim mrežama pokazuje potpuno drugačiju svakodnevicu. Glumica često objavljuje fotografije i snimke sa putovanja, druženja, poslovnih obaveza i porodičnih trenutaka, zbog čega njeni pratioci gotovo redovno komentarišu njen stil, izgled i energiju.

Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Jedan od snimaka koji je privukao pažnju nastao je dok je čekala red za parking. Jelisaveta je iz automobila pustila pesmu „Gasolina“ Teodore Džehverović, izašla napolje i spontano zaigrala. U crnom stajlingu, uz osmeh i vidno dobro raspoloženje, poslala je poljubac u kameru, što su mnogi njeni pratioci odmah komentarisali.

00:04 Jelisaveta Orašanin igra na haubi uz pesmu Teodore Džehverović Izvor: Kurir

Osim tog videa, pažnju su izazvale i njene modne kombinacije. Glumica se pojavljivala u crnim komadima, kratkim suknjama, najlon-čarapama i uskim majicama, a svaka objava vrlo brzo bi pokrenula niz reakcija na društvenim mrežama.

Luksuzni detalj

Jelisaveta je nedavno privukla pažnju i fotografijom na kojoj pozira u kratkom roze džemperu koji otkriva stomak, dok je oko struka nosila luksuznu kaiš-torbicu modne kuće Hermes.

Kako se pisalo, ovaj modni dodatak vredi više od 200.000 dinara, a pratioci su komentarisali i njegovu neobičnu veličinu, budući da je reč o minijaturnom aksesoaru koji više služi kao efektan detalj nego kao praktična torba.

Jelisaveta Orašanin nosi torbicu od 200.000 dinara Foto: Printscreen/Instagram/JelisavetaOrašanin

Glumica je i ranije važila za osobu čiji modni izbori privlače pažnju, a njene kombinacije često se komentarišu upravo zato što su smelije, upečatljive i drugačije od klasičnih izdanja na koja je publika navikla.

Putovanja i deca

Pored mode, Jelisaveta na društvenim mrežama deli i trenutke sa putovanja. Nedavno je, prema objavama, boravila na Havajima sa decom, gde je pokazala kako zajedno uživaju u odmoru i učenju surfovanja.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo njeno uživanje na Havajima:

1/5 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin na Havajima Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Na snimcima se videlo da glumica, uz pomoć instruktora, pokušava da savlada ravnotežu na dasci, a te momente podelila je sa pratiocima.

Kraj braka

Par već duže vreme nije viđen zajedno u javnosti, a pažnju je privuklo i to što se Jelisaveta nije javno oglašavala na društvenim mrežama kada je Teodosić započeo novu fazu karijere i postao sportski direktor Crvene zvezde.

"Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za "Blic".

Video: Jelisaveta Orašanin na utakmici