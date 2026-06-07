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Glumica Jelisaveta Orašanin ponovo je u centru pažnje javnosti nakon navoda da se razvela od Miloša Teodosića. Javnost bruji o romansi glumice sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Iako su Jelisaveta i Teodosić godinama važili za jedan od najzanimljivijih domaćih parova, njihova privatnost uglavnom je bila daleko od kamera. Zbog toga se sada ponovo prepričavaju njene ranije izjave o braku, svakodnevici i balansu između porodice i posla.

Pogledajte u galeriji njihove retke momente u javnosti:

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine, kako je glumica otkrila na svom 19. dejtu. Foto: Vladimir Šporčić, Marina Lopičić, Nenad Kostić

Život u inostranstvu

Zbog Teodosićeve karijere Jelisaveta je deo bračnog života provela van Srbije. Živela je u Americi i Italiji, dok je njen suprug igrao za tamošnje klubove, a pre nekoliko godina vratila se u Srbiju.

U tom periodu govorila je o tome koliko je teško uskladiti privatni život, porodicu, prijatelje, posao i sopstvene obaveze.

- Uvek obe strane ispaštaju. Mnogo obaveza i privatan život, prijatelji, porodica, uža i šira rodbina, treninzi... Neka strana mora da pati u nekom danu - istakla je tada glumica za Novu i dodala da joj je za organizaciju neophodan strog raspored u koji upisuje čak i kafu sa kumama.

Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašanin sa Havaja:

1/5 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin na Havajima Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Navodi o novoj vezi

Podsetimo, Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda od Miloša Teodosića navodno započela emotivnu vezu sa glumcem Pavlom Mensurom.

Kako je naveo izvor blizak paru za ovaj portal, Jelisaveta i Pavle su u početku navodno krili odnos, ali se sada, prema istim tvrdnjama, više ne kriju od javnosti.

Pavle Mensur Foto: Damir Dervišagić

Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao nam je sagovornik.

Sve je bilo jasno na dan zaljubljenih

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine nakon samo četiri meseca veze i tada je delovalo kao da sve puca od ljubavi. Pre dve godine su imali krizu, ali izgleda da je do razvoda ipak moralo da dođe.

Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Mnoge je šokiralo kada je prošle godine za najromantičniji dan u godini, Dan zaljubljenih, glumica objavila fotografiju bez supruga. Naime, ona se tada fotografisala u teretani.

Pogledajte u galeriji i njene vrele kadrove:

1/13 Vidi galeriju Glumica Jelisaveta Orašanin je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Instagram

Iz teretane je podelila fotografiju sa svojom fitnes instruktorkom, uz šaljiv opis: "Moj partner za Valentinovo". Ove godine Miloša ponovo nije bilo nigde u planovima, makar ne na društvenim mrežama.

Video: Jelisaveta igra na haubi