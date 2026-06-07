"Neka strana mora da pati " Jelisaveta je samo jednom govorila o braku sa Teodosićem, a sada se šuška da ljubi 11 godina mlađeg
Glumica Jelisaveta Orašanin ponovo je u centru pažnje javnosti nakon navoda da se razvela od Miloša Teodosića. Javnost bruji o romansi glumice sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.
Iako su Jelisaveta i Teodosić godinama važili za jedan od najzanimljivijih domaćih parova, njihova privatnost uglavnom je bila daleko od kamera. Zbog toga se sada ponovo prepričavaju njene ranije izjave o braku, svakodnevici i balansu između porodice i posla.
Pogledajte u galeriji njihove retke momente u javnosti:
Život u inostranstvu
Zbog Teodosićeve karijere Jelisaveta je deo bračnog života provela van Srbije. Živela je u Americi i Italiji, dok je njen suprug igrao za tamošnje klubove, a pre nekoliko godina vratila se u Srbiju.
U tom periodu govorila je o tome koliko je teško uskladiti privatni život, porodicu, prijatelje, posao i sopstvene obaveze.
- Uvek obe strane ispaštaju. Mnogo obaveza i privatan život, prijatelji, porodica, uža i šira rodbina, treninzi... Neka strana mora da pati u nekom danu - istakla je tada glumica za Novu i dodala da joj je za organizaciju neophodan strog raspored u koji upisuje čak i kafu sa kumama.
Pogledajte u galeriji i vrele kadrove Jelisavete Orašanin sa Havaja:
Navodi o novoj vezi
Podsetimo, Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda od Miloša Teodosića navodno započela emotivnu vezu sa glumcem Pavlom Mensurom.
Kako je naveo izvor blizak paru za ovaj portal, Jelisaveta i Pavle su u početku navodno krili odnos, ali se sada, prema istim tvrdnjama, više ne kriju od javnosti.
Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao nam je sagovornik.
Sve je bilo jasno na dan zaljubljenih
Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine nakon samo četiri meseca veze i tada je delovalo kao da sve puca od ljubavi. Pre dve godine su imali krizu, ali izgleda da je do razvoda ipak moralo da dođe.
Mnoge je šokiralo kada je prošle godine za najromantičniji dan u godini, Dan zaljubljenih, glumica objavila fotografiju bez supruga. Naime, ona se tada fotografisala u teretani.
Pogledajte u galeriji i njene vrele kadrove:
Iz teretane je podelila fotografiju sa svojom fitnes instruktorkom, uz šaljiv opis: "Moj partner za Valentinovo". Ove godine Miloša ponovo nije bilo nigde u planovima, makar ne na društvenim mrežama.
Video: Jelisaveta igra na haubi