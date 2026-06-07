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Bred Pitponovo je privukao pažnju javnosti, ovog puta na tribinama Rolan Garosa, gde se pojavio u društvu devojke Ines de Ramon. Slavni glumac i dizajnerka nakita zajedno su pratili finale ženskog singla na Otvorenom prvenstvu Francuske u Parizu, a njihovo raspoloženje nije promaklo fotografima.

Nežnosti na tribinama

Pogledajte u galeriji scene o kojima bruji svet:

1/8 Vidi galeriju Brad Pitt i Ines de Ramon na Rolan Garosu razmenjuju nežnosti Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, David Ker / Shutterstock Editorial / Profimedia, Serge Arnal / Starface / imago stock&people / Profimedia

Holivudski glumac, koji ima 62 godine, na meč je stigao u opuštenom izdanju. Nosio je belu košulju, bež pantalone i naočare za sunce, dok je Ines, prema pisanju stranih medija, bila u nežnijoj, elegantnoj kombinaciji - haljini boje slonovače, uz kožnu jaknu i upečatljive modne detalje.

Par je tokom meča delovao veoma opušteno. Smejali su se, razgovarali, razmenjivali nežnosti i uživali u atmosferi jednog od najprestižnijih teniskih turnira na svetu.

Njihovo pojavljivanje u Parizu nije prošlo nezapaženo, budući da Bred i Ines ne vole previše da svoj odnos izlažu javnosti, iako su poslednjih godina sve češće viđani zajedno.

Brad Pitt i Ines de Ramon na Rolan Garosu razmenjuju nežnosti Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Veza traje od 2022.

Bred Pit i Ines de Ramon prvi put su povezani krajem 2022. godine. Od tada se njihova veza postepeno razvijala daleko od preterane medijske pompe, mada su ih fotografi u više navrata snimili na javnim događajima, koncertima, premijerama i putovanjima.

Ines de Ramon ima 33 godine i bavi se dizajnom nakita, a javnosti je ranije bila poznata i po braku sa glumcem Polom Veslijem. Ipak, poslednjih godina njeno ime najčešće se pominje uz Breda Pita, jednog od najpoznatijih glumaca svoje generacije.

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