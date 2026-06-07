Oglasio se Irfan Mensur nakon vesti da je njegov sin u vezi s 11 godina starijom Jelisavetom: "On ima..."
Glumac Irfan Mensur oglasio se nakon što se u javnosti pojavila informacija da je njegov sin Pavle Mensur navodnou vezi sa glumicom Jelisavetom Orašanin.
Jelisaveta je nakon razvoda od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića navodno započela emotivnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom. Tim povodom sada se oglasio i Pavlov otac, glumac Irfan Mensur, koji je istakao da za ovu priču prvi put čuje od novinara.
Irfan prvi put čuo za vezu
Irfan Mensur nije želeo da komentariše privatni život svog sina, ali je jasno poručio da Pavle sam donosi svoje odluke i da ima pravo na sopstvene izbore.
- Vi ste me obavestili. Prvi put čujem. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slucaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar - rekao je za Telegraf i dodao:
A da li podržava njegove izbore, glumac je kratko prokomentarisao:
- Njegovi izbori su njegova stvar on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Ja se tu ne bih petljao nikada - rekao je on, otkrivši da li mu daje bilo kakav savet vezano za posao ili emotivni život.
- Ne dajem mu savete. Odlučili smo nas dvojica da se ne savetujemo, možemo samo da pomognemo jedan drugome, ništa vise.
Pukla tikva
Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić venčali su se 2017. godine nakon samo četiri meseca veze i tada je delovalo kao da sve puca od ljubavi. Pre dve godine su imali krizu, ali izgleda da je do razvoda ipak moralo da dođe.
Pogledjate u galeriji retke momente Jelisavete i Teodosića u javnosti:
Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić, prema ranijim navodima, odlučili su da stave tačku na brak jer su im se, kako se pisalo, životni putevi razišli. Njih dvoje imaju dvoje dece, a isti izvor tvrdi da su, uprkos razvodu, ostali u dobrim odnosima.
(Telegraf)
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