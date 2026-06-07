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Princeza od Velsa Kejt Midlton još jednom je pokazala zbog čega važi za jednu od najbolje obučenih žena iz kraljevske porodice. Na venčanju Pitera Filipsa i Harijet Sperling pojavila se u elegantnom, svedenom izdanju, ali je pažnju javnosti posebno privukao modni detalj koji ne košta pravo bogatstvo.

Iako je za svečanu priliku odabrala dizajnersku haljinu, Kejt je ceo stajling upotpunila pletenom torbicom pristupačnog brenda, čija je cena svega 33 evra.

Pogledajte njeno elegantno izdanje u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton na kraljevskom venčanju u bež haljini i sa pletenom torbicom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Luksuz i pristupačan detalj

Za kraljevsko venčanje Kejt Midlton ponela je bež haljinu sa potpisom Rolanda Murea,čija se cena procenjuje na oko 900 evra. Elegantnu kreaciju uklopila je sa šeširom rađenim po meri brenda JT Millinery, ostajući verna svom prepoznatljivom stilu – otmenom, ženstvenom i bez preterivanja.

Ipak, modni komad o kojem se najviše govori nije bila haljina, već mala pletena klač torbica australijskog brenda Forever New. Cena ovog dodatka iznosi oko 33 evra, što je iznenadilo mnoge, budući da princeza od Velsa često nosi skupocene dizajnerske komade.

Kejt Midlton na kraljevskom venčanju u bež haljini i sa pletenom torbicom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kejt efekat

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se Kejt pojavljuje sa ovom torbicom. Isti model nosila je i tokom platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete Druge 2022. godine.

Detalj za letnja venčanja

Pletena torbica savršeno se uklopila u bež tonove celog stajlinga i donela mu lagan, letnji karakter. Upravo takvi modni dodaci ove sezone posebno su popularni za venčanja na otvorenom, vrtne zabave i svečane dnevne događaje.

Ono što je Kejtin izgled učinilo posebno zanimljivim jeste spoj skupocenih i pristupačnih komada. Haljina luksuznog brenda, šešir po meri i torbica od 33 evra pokazali su da besprekoran stil ne mora uvek da se gradi isključivo na najskupljim modnim dodacima.

Video: Kejt Midlton pre udaje za princa Vilijama