Neizvesnost i nepredviđena prepreka mogu vam danas stvoriti zastoj u poslovanju. Problem ćete prevazići timski, zajedničkim snagama. Obnavljanje veze ... Vidi više

Aspekti u vašem polju platnog prometa najavljuju vam povećani obim posla i obrt novca. Finansijski napredak. Dopada vam se jedna osoba s posla. Uživat... Vidi više

Unapređenje i pohvale za uspešno završen projekat i početak rada na novom radnom zadatku. Uživate popularnost među saradnicima. Razmišljate o tome da ... Vidi više

Poseban uspeh očekuje Rakove koji rade u oblasti uslužnih delatnosti i sarađuju sa inostranstvom ili se bave turizmom. Finansijski napredak. Početak n... Vidi više

Veliki napredak u karijeri očekuje Lavove koji se bave kreativnim zanimanjima i prosvetom ili sarađuju s nekim iz inostranstva. Povećani priliv novca.... Vidi više

Vaš odnos sa saradnicima i nadređenima je sve bolji. Efikasno izvršavate radne zadatke, pa vas očekuju pohvale. Početak nove veze sa osobom koju pozna... Vidi više

Ukoliko ste nezadovoljni trenutnim radnim mestom, uživate podršku planeta da napravite veliki preokret. Novi početak. Slobodne Vage očekuju brojni izl... Vidi više

Pozitivna energija ispunjava vaše polje novca i to će vam doneti priliv finansija s više strana. Početak nove saradnje. Pred vama je novo poglavlje na... Vidi više

Uspešan poslovni sastanak koji može rezultirati ugovorom o dugoročnoj saradnji. Uspeh u oblasti trgovine i turizma. Dopada vam se osoba koja nije slob... Vidi više

Vaši odnosi s nekim saradnicima danas mogu biti veoma napeti. Moguće su nesuglasice i nesporazumi. Vaš odnos s partnerom dobija na kvalitetu. Sledi pe... Vidi više

Pozitivna energija unaprediće kvalitet vaše poslovne komunikacije sa saradnicima i nadređenima. Uspešan dogovor. Zbližićete se sa osobom koja vam je d... Vidi više