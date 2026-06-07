Znate li u kojim pozorišnim predstavama briljira i ko je uspeo da osvoji njeno srce? Ovaj kviz će testirati vaše poznavanje života, rada i najzanimljivijih anegdota vezanih za Jelisavetu
Kviz
Za fanove
Mislite da znate sve o Jelisaveti Orašanin? Testirajte svoje znanje o njenim najpoznatijim ulogama, privatnom životu i najvećim uspesima u karijeri
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Gde i kada je rođena Jelisaveta Orašanin?
Niš, 1989.
Beograd, 1988.
Novi Sad, 1990.
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Za kog poznatog sportistu se Jelisaveta udala 2017. godine?
Bogdan Bogdanović
Miloš Teodosić
Jan Veseli
Aleksandar Atanasijević
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Kako se zove njena najpoznatija uloga u seriji "Vojna akademija"?
Zimče
Tijana
Roksanda
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U klasi kog poznatog glumca i profesora je Jelisaveta diplomirala?
Boris Isaković
Dragan Petrović Pele
Predrag Bajčetić
Miša Janketić
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Za ulogu u kojoj predstavi je osvojila prestižnu nagradu Zoranov brk na Danima Zorana Radmilovića?
Hotel 88
Boing, boing
Moje dete
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Pored glume, Jelisaveta je u detinjstvu završila nižu muzičku školu. Koji instrument je naučila da svira?
Violinu
Klavir
Trubu
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Koji sport je godinama trenirala?
Odbojku
Košarku
Veslanje
Plivanje
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U spotu kog pevača je statirala?
Zdravko Čolić
Dino Merlin
Vlado Georgiev
Aca Lukas
Sledeće pitanje
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Jelisaveta je poznata i kao velika ljubiteljka životinja koja rado volontira u azilima za pse. Kako se zove pas koga je udomila?
Vuk
Ljubica
Milica
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