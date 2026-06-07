1 / 9

Gde i kada je rođena Jelisaveta Orašanin?

Niš, 1989.
Beograd, 1988.
Novi Sad, 1990.
2 / 9

Za kog poznatog sportistu se Jelisaveta udala 2017. godine?

Bogdan Bogdanović
Bogdan Bogdanović
Miloš Teodosić u dresu Crvene zvezde
Miloš Teodosić
Jan Veseli ponovo u Partizanu?
Jan Veseli
dragan.jpg
Aleksandar Atanasijević
3 / 9

Kako se zove njena najpoznatija uloga u seriji "Vojna akademija"?

Zimče
Tijana
Roksanda
4 / 9

U klasi kog poznatog glumca i profesora je Jelisaveta diplomirala?

whatsapp-image-20231203-at-1.33.34-pm-2.jpg
Boris Isaković
1008-zorana-jevtic.jpg
Dragan Petrović Pele
damir-dervisagic.jpg
Predrag Bajčetić
Miša Janketić
Miša Janketić
5 / 9

Za ulogu u kojoj predstavi je osvojila prestižnu nagradu Zoranov brk na Danima Zorana Radmilovića?

Hotel 88
Boing, boing
Moje dete
6 / 9

Pored glume, Jelisaveta je u detinjstvu završila nižu muzičku školu. Koji instrument je naučila da svira?

Violinu
Klavir
Trubu
7 / 9

Koji sport je godinama trenirala?

Odbojku
Košarku
Veslanje
Plivanje
8 / 9

U spotu kog pevača je statirala?

WhatsApp Image 2026-03-29 at 17.12.44 (1).jpeg
Zdravko Čolić
Dino Merlin na 31. Sarajevo film festivalu
Dino Merlin
Vlado Georgiev
Vlado Georgiev
lukas.jpg
Aca Lukas
9 / 9

Jelisaveta je poznata i kao velika ljubiteljka životinja koja rado volontira u azilima za pse. Kako se zove pas koga je udomila?

Vuk
Ljubica
Milica
Sledeće pitanje