Zašto se Jelisaveta i Miloš nisu venčali u crkvi? Zbog ovog važnog pravila im je to bilo strogo zabranjeno
Glumica Jelisaveta Orašanin i proslavljeni sportista, a sada sportski direktor KK Crvena zvezdaMiloš Teodosić, razveli su se nakon 9 godina braka. Oni su se u junu 2017. zakleli jedno drugome na večnu ljubav.
U luksuznom beogradskom restoranu pre nekoliko stotina zvanica, Jelisaveta i Miloš su razmenili bračne zavete, a gala slavlje pod budnim okom brojnog obezbeđenja trajalo je do kasno u noć.
Par se tada nije venčao u crkvi jer prema crkvenim pravilima tokom Petrovskog posta se ne održavaju venčanja.
"Teo mi je rekao da zbog posta neće biti venčanja u crkvi, ali pošto zbog obaveza nisu mogli da pomere datum svadbe, taj čin će obaviti kad im se ukaže prilika. Danas će ih venčati samo matičar, koji će doći u restoran. Planirano je da ceremonija počne u 16 časova. Za muziku će biti zaduženi Bane Mojićević i Leksington bend, a mikrofona će se latiti i Aleksandra Prijović, koja je pozvana kao gošća", rekao je tada izvor za Kurir.
Međutim, u javnosti do danas nije poznato da je do crkvenog venčanja ikada i došlo. S obzirom na to da su poslednje dve godine imali turbulentan period u braku, moguće da je da us odustali od ovih planova.
Ipak, u julu pre dve godine par je krstio decu u tajnosti ,a slavlje ovim povodom nastavili su u jednoj luksuznoj vili. Za sina je kumstvo preuzeo Teov dugogodišnji prijatelj, Srđan, dok je njihovu ćerku krstila Tanja Krstić, supruga proslavljenog košarkaša Nenada Krstića.
"Jelisaveta i Teo planirali su da krste decu još tokom korone, ali je pandemija sprečila organizaciju slavlja. Ovoga puta, rešili su da to završe u krugu najbližih i sve sačuvaju od javnosti. I dok je njihovog sina Bogdana krstio Teov najbolji drug Srđan, malenu Petru krstila je supruga proslavljenog košarkaša Nenada Krstića, Tatjana" rekao je tada izvor za Alo.
Jelisaveta ljubi 11 godina mlađeg kolegu
Glumica Jelisaveta Orašanin navodno je stavila tačku na brak sa Milošem Teodosićem, a kako navodi Blic, već je uplovila u novu romansu i to sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.
Prema navodima, Jelisaveta i Pavle su u početku navodno želeli da svoju bliskost zadrže daleko od očiju javnosti, ali se sada, kako se tvrdi, više ne kriju.Dodatnu pažnju javnosti izazvala je i fotografija koju je Pavle Mensur nedavno objavio, a na kojoj se vide senke dve osobe koje se ljube.
- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik za Blic.