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Glumica Jelisaveta Orašanin i proslavljeni sportista, a sada sportski direktor KK Crvena zvezdaMiloš Teodosić, razveli su se nakon 9 godina braka. Oni su se u junu 2017. zakleli jedno drugome na večnu ljubav.

U luksuznom beogradskom restoranu pre nekoliko stotina zvanica, Jelisaveta i Miloš su razmenili bračne zavete, a gala slavlje pod budnim okom brojnog obezbeđenja trajalo je do kasno u noć.

Par se tada nije venčao u crkvi jer prema crkvenim pravilima tokom Petrovskog posta se ne održavaju venčanja.

Venčanje Jelisavete Orašanin i Miloša Teodosića Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

"Teo mi je rekao da zbog posta neće biti venčanja u crkvi, ali pošto zbog obaveza nisu mogli da pomere datum svadbe, taj čin će obaviti kad im se ukaže prilika. Danas će ih venčati samo matičar, koji će doći u restoran. Planirano je da ceremonija počne u 16 časova. Za muziku će biti zaduženi Bane Mojićević i Leksington bend, a mikrofona će se latiti i Aleksandra Prijović, koja je pozvana kao gošća", rekao je tada izvor za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Jelisaveta i Miloš Teodosić, Paparaco Foto: Kurir

Međutim, u javnosti do danas nije poznato da je do crkvenog venčanja ikada i došlo. S obzirom na to da su poslednje dve godine imali turbulentan period u braku, moguće da je da us odustali od ovih planova.

Ipak, u julu pre dve godine par je krstio decu u tajnosti ,a slavlje ovim povodom nastavili su u jednoj luksuznoj vili. Za sina je kumstvo preuzeo Teov dugogodišnji prijatelj, Srđan, dok je njihovu ćerku krstila Tanja Krstić, supruga proslavljenog košarkaša Nenada Krstića.

"Jelisaveta i Teo planirali su da krste decu još tokom korone, ali je pandemija sprečila organizaciju slavlja. Ovoga puta, rešili su da to završe u krugu najbližih i sve sačuvaju od javnosti. I dok je njihovog sina Bogdana krstio Teov najbolji drug Srđan, malenu Petru krstila je supruga proslavljenog košarkaša Nenada Krstića, Tatjana" rekao je tada izvor za Alo.

Foto: Instagram/jagodenamagli

Jelisaveta ljubi 11 godina mlađeg kolegu

Glumica Jelisaveta Orašanin navodno je stavila tačku na brak sa Milošem Teodosićem, a kako navodi Blic, već je uplovila u novu romansu i to sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Prema navodima, Jelisaveta i Pavle su u početku navodno želeli da svoju bliskost zadrže daleko od očiju javnosti, ali se sada, kako se tvrdi, više ne kriju.Dodatnu pažnju javnosti izazvala je i fotografija koju je Pavle Mensur nedavno objavio, a na kojoj se vide senke dve osobe koje se ljube.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik za Blic.