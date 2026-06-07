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Poznata srpska glumica Jovana Belović i njen izabranik direktor fotografije Marko Bulajić krunisali su svoju ljubav brakom u prelepom i emotivnom ambijentu, okruženi porodicom i najbližim prijateljima.

Mlada se nije odlučila za tipičnu venčanicu, već belu dugačku haljinu,a za crkveno venčanje odabrala je preko i beli sako, a sve je upotpunila efektnom ogrlicom.

Par je zajedno već nekoliko godina u stabilnoj vezi i žive pod istim krovom, te su odlučili da svoju vezu podignu na viši nivo i krunišu je brakom. Oni su izabrali poslednji trenutak kada je to moguće jer od sutra počinje Petrovski post, te venčanja u ovom periodu nisu moguća u crkvi.

Udala se glumica Jovana Belović Foto: Instagram



Jovana je rođena je Beograđanka ali ljubav prema glumi odvela ju je do Novog Sada gde je provela pet godina studija. Diplomirala je i magistrirala na Akademiji umetnosti u klasi profesorke Jasne Đuričić. A onda se otisnula u Suboticu gde je u Narodnom pozorištu započela karijeru. Danas je stalna članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta koje ju je pre nekoliko godina, sa koleginicom Sanjom Marković, ovenčalo brojnim nagradama za komad "Moj muž".

Marko Bulajić je direktor fotografije iz Beograda, Srbija. Nakon završetka studija arhitekture na Univerzitetu u Beogradu 2015. godine, Marko je nastavio svoje obrazovanje na Katedri za fotografiju i kameru Akademije umetnosti u Beogradu.

Jovana Belović venčanje Foto: Instagram

Brzo se pozicioniravši u struci, Marko je napredovao do uloge direktora fotografije, dajući svoj doprinos brojnim domaćim i međunarodnim televizijskim i filmskim projektima, čime je stekao međunarodno priznanje za svoj rad. Njegov portfolio uključuje više kratkometražnih igranih filmova i TV serija (poput „Marked”, „Ungraceful”, „Freechain”, „Draž”, „Azbuka našeg života”) koji su prikazivani na cenjenim međunarodnim festivalima. Ovi uspesi su učvrstili njegovu reputaciju posvećenog profesionalca i izvanrednog vizuelnog pripovedača.

Pored uloge glavnog direktora fotografije, Marko ima i bogato iskustvo kao operater kamere i direktor fotografije druge ekipe na velikim projektima poput serija „Senke nad Balkanom 3”, „Mama i tata se igraju rata”, „Vojna akademija”, „Pet” i filmu „Heroji Halijarda”.