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Glumac Marko Pavlović venčao se sa svojom izabranicom Minom Vučković u manastiru Staro Hopovo na Fruškoj gori. Par se početkom januara verio, a sada su ljubav krunisali brakom.

Marko Pavlović
Marko Pavlović Foto: Instagam

 Srećni mladenci uživaju u ljubavnoj idili više od pet godina, te su sada želeli da svoju vezu i ozvaniče brakom. Mladoženja je bio u elegantnom krem odelu i beloj košulji, dok je mlada imala čipkanu venčanicu sirena kroja. Fotografije sa venčanje objavio je na svom Instagramu Jovan Jovanović.

Marko Pavlović
Marko Pavlović Foto: Instagram

Marko Pavlović je mladi srpski glumac. Poznat je po ulozi Hranislava iz serije Psi laju, vetar nosi. Aktivno je glumom počeo da se bavi još 2008. godine  Imao je nekoliko kratkih uloga u nastavku filmu "Munje", "Zaspanka za vojnike", kao i seriji i filmu "Aleksandar od Jugoslavije". Imao je i nekoliko pozorišnih uloga u "Teatru Vuk", "Pozorište 212".

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Venčanje Srbina i Ugađanke Izvor: Kurir/Z.G.