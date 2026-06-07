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Glumac Luka Raco jedan je od napopularnijih u svojoj glumačkoj generaciji, stekao je ogromnu slavu ulogom Alekse Ožegovića u seriji "Igra sudbine".  Godinama je miljenik devojaka, a sada je jasno i na koga je nasledio šarm.

Luka je objavio snimak svog oca Rista koji proslavlja rođendan u društvu porodice i prijatelja, a mnogi bi se složili da izgleda kao sa modne piste.

 Luka je svojevremeno govorio o tome koliko je vezan za roditelje i koliko mu znači njihova podrška u životu i karijeri.   Ranijih godina lično Luka tvrdio je da od tate traži modne savete, a sada je jasno i zašto. Druga stvar koja je kod Rista očigledna je mladalačka energija.

Glumac je svojevremeno rekao i kako je ponosan na brak svojih roditelja te da bi želeo da se i njemu takva ljubav desi:

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Foto: Printscreen/Instagram

"Moji roditelji imaju po 60 godina, dugo su u braku, i dalje se švrćkaju po gradu i svako veče se drže za ruke i provode vreme zajedno. To bih i ja jednog dana voleo da postignem. Takođe gledam brakove mlađih ljudi i vidim da drugačije funkcionišu i u nekim momentima mi deluje kao da su isforsirani. Tipa, greškom je neko zatrudneo i onda se automatski stupa u brak. Bitno je da ti želiš sa tom osobom, da to nije pritisak, društva, roditelja ili situacije. Ne bih stupio u brak zbog pritiska okoline ili zato što mi je neko rekao imaš 30 godina i vreme ti je da se ženiš - rekao je za Blic.

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Luka Raco otkrio kada se završava"Igra sudbine": Priznao da li mu je preko glave snimanja Izvor: MONDO/Ana Živančević