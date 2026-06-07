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Tom Džons je rođen kao Tomas Džon Vudvord 1940. godine u Velsu. Odrastao je u tradicionalnoj radničkoj porodici, otac mu je bio rudar. Od malih nogu je pevao u crkvenom horu, na porodičnim okupljanjima i u školskom horu.

Foto: TomJones/youtube

Njegov talenat je bio očigledan, ali put do slave nije bio lak. Počeo je da peva po lokalnim radničkim klubovima u Velsu pod imenom Tommy Scott, da bi ga početkom šezdesetih primetio menadžer Gordon Mils, koji mu je promenio ime u Tom Džons i odveo ga u London. Ostalo je istorija: hitovi poput "It's Not Unusual", "Delilah", "Green, Green Grass of Home" i kasnije "Sex Bomb" lansirali su ga među planetarne zvezde.

Tom Džons i Melinda Trenčard Foto: Sidney Martin / News Licensing / Profimedia

Brak dug 59 godina i stotine afera

Ljubavni život Toma Džonsa je verovatno jedan od najfascinantnijih i najkontroverznijih u istoriji šou-biznisa. Sa jedne strane, imao je brak koji je trajao skoro šest decenija, a sa druge, imidž neumoljivog ženskaroša.

Tom se oženio svojom devojkom iz detinjstva, Melindom „Lindom“ Trenčard, 1957. godine, kada su oboje imali samo 16 godina. Venčali su se jer je Linda ostala trudna, i ubrzo su dobili sina Marka (koji je kasnije postao Tomov menadžer).

Uprkos njegovoj globalnoj slavi i statusu seks-simbola, Linda je ostala u braku sa njim sve do svoje smrti 2016. godine (punih 59 godina). Međutim, Linda je izabrala život povučene domaćice. Retko je putovala sa njim na turneje i uglavnom je boravila u njihovom domu u Los Anđelesu, daleko od očiju javnosti.

Tom Džons Foto: TomJones/youtube

Stotine afera i status seks-simbola

Tokom 1960-ih i 1970-ih, pevač je bio definicija seks-simbola. Žene su na njegovim nastupima bacale ključeve hotelskih soba i donji veš na binu (što je kasnije postalo njegov zaštitni znak).

Sam Tom Džons je u intervjuima priznao da je na vrhuncu slave spavao sa stotinama žena godišnje. Među njegovim poznatim aferama bile su veze sa slavnim ženama poput:

Meri Vilson (članica grupe The Supremes), bila je jedna od žena sa kojim su ga povezivali, kao i Marjorie Valas koja je bila Mis sveta.

Tom je priznao da ga je Linda jednom, nakon što je u novinama pročitala o njegovoj aferi sa Maržori Volas, fizički napala kod kuće. Rekao je: „Izudarala me je, a ja sam samo stajao i primao udarce jer sam znao da je kriva.“

Uprkos svemu, uvek je govorio da je ona „ljubav njegovog života“ i da je njihov brak bio neuništiv na emotivnom nivou.

Vanbračni sin kojeg nikada nije sreo

Iz kratke afere sa manekenkom Ketrin Berkeli 1987. godine, Tom je dobio sina po imenu Džonatan Berkeli. Tom je godinama poricao očinstvo, ali je DNK test 1989. dokazao da je otac. Iako je sudski bio u obavezi da plaća alimentaciju do mladićevog punoletstva, Tom nikada nije želeo da uspostavi kontakt sa njim, što je ostalo velika mrlja u njegovoj biografiji.

Govorili su da je medicinsko čudo

Tom Džons važi za medicinsko čudo jer i u devetoj deceniji života i dalje nastupa i peva punim glasom. Ipak, kroz život se suočavao sa ozbiljnim zdravstvenim izazovima.

Kada je imao samo 12 godina, Tomu je dijagnostikovana tuberkuloza. To je u to vreme (ranih pedesetih) bila veoma opasna bolest. Proveo je skoro dve godine u izolaciji, prikovan za krevet u svojoj kući.

Kasnije je izjavio da mu je to bio najteži period u životu, ali i presudan za karijeru: pošto nije smeo da izlazi, po ceo dan je slušao muziku, pevao i vežbao glas.

Kao stariji čovek, najveće probleme imao je sa zglobovima zbog decenija energičnog plesanja na sceni. Pevač je 2017. godine operisao prvi (levi) kuk. Zatim, 2022. godine morao je da operiše i drugi (desni) kuk jer je jedva hodao.

Ipak, obe operacije su prošle uspešno, i on se brzo vraćao na scenu, odbijajući da se penzioniše.

Mentalno zdravlje i tuga

Najteži udarac za njegovo zdravlje, pre svega psihičko, bila je smrt supruge Linde 2016. godine, koja je preminula od raka pluća. Tom je pao u tešku depresiju i išao je kod terapeuta. Priznao je da je mislio da više nikada neće moći da peva.

„Kada je Linda umrla, mislio sam da je to kraj. Svaka pesma koju bih zapevao me je podsećala na nju. Ali terapeut mi je rekao: 'Ako prestaneš da pevaš, umrećeš i ti'. Muzika me je spasila.“

Nakon njene smrti, prodao je njihovu vilu u Los Anđelesu (jer nije mogao da boravi u njoj bez nje) i ispunio njenu poslednju želju vratio se da živi u London.

Tom Džons i dalje drži koncerte, redovan je član žirija u britanskoj verziji šoua The Voice i pleni svojom energijom. Iako je u mladosti živeo burno, danas vodi računa o zdravlju, redovno vežba, koristi traku za trčanje i pazi na ishranu kako bi zadržao svoj moćni bariton po kojem je prepoznatljiv širom sveta.